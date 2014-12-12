Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τις εορτές των Αγίων Αναργύρων και της Ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιούνται στο Δήμο Κιλελέρ με το εξής πρόγραμμα:

Παρασκευή 31/10/25 ώρα 16:30 στη Μελία (στον Ι.Ν του Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια στο εξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων) στις 17:00 στο Αχίλλειο (εξωκλήσι) και στις 18:00 στον ομώνυμο Ι.Ν. των Αγίων Αναργύρων, Εσπερινός, Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα

Σάββατο 01/11/25 ώρα 07:30 στους Άγιοι Ανάργυρους, στο Αχίλλειο (εξωκλήσι), τη Μελία και το Καλαμάκι Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 02/11/25 ώρα 17:30 Στον Άγιο Γεώργιο Εσπερινός και Αρτοκλασία.

Δευτέρα 03/11/25 ώρα 07:30 Θεία λειτουργία, ύψωμα, Θείο κήρυγμα και Αρτοκλασία.