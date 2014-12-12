Πραγματοποιήθηκαν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ.

Στη Νίκη εορτάστηκε η εορτή της «Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου».

Στα Κυπαρίσσια γλέντησαν στη λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού και στο Μικρό Βουνό μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου διοργανώθηκε η πολιτιστική εκδήλωση με τον τίτλο «Ανταμώνουμε».

Στον Άγιο Γεώργιο διοργανώθηκε μουσική εκδήλωση στο χώρο του παλαιού σχολείου.

Τις εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσαν οι εκκλησιαστικές επιτροπές, οι τοπικοί σύλλογοι και οι Κοινότητες υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΤΚ Μοσχοχωρίου Χ. Παπαδημητρίου, ο Αντιδήμαρχος Σ. Σωτηρίου και ο Πρόεδρος της ΤΚ Μικρού Βουνού Δ. Γκουτζιούλας, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη και Σ. Νταφόπουλος, και η Πρόεδρος της ΤΚ Αγίου Γεωργίου Γ. Νανούλη.