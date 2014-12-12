Συνεχίζονται οι Θρησκευτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

-Εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΛ ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Νίκαιας στις 19:00

-Εσπερινός στον Ι.Ν. Ιωάννη του Προδρόμου στις Νέες Καρυές στις 19:00

-Πανηγύρι Αϊ Γιάννη στις Νέες Καρυές με το συγκρότημα «ΕβρίτικηΖυγιά» στις 21:30

-Συναυλία-πανηγύρι με τον Γιώργο Βελισσάρη στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Αρμενίου στις 21:30

Παρασκευή 29 Αυγούστου

-Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.Ιωάννη του Προδρόμου στις Νέες Καρυές στις 07:30

-8η Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών στην πλατεία της Χάλκης στις 21:30

-Αγρυπνία στον Ιωάννη του Προδρόμου στις Νέες Καρυές στις 21:00

Σάββατο 30 Αυγούστου

-2ο επετειακό αφιέρωμα στη μνήμη του αναπληρωτή δημάρχου του δήμου Κιλελέρ Αλέκου Χονδρονάσιου.

Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του στις 07:30

Περιήγηση στην έκθεση φωτογραφίας «Η Μελία μέσα στον χρόνο» (Αίθουσα Αλέξανδρος Κ. Χονδρονάσιος, Δημοτικό Σχολείο Μελίας)στις 11:00

-Εσπερινός και περιφορά της Τίμιας Ζώνης της Παναγίας στο Μαυροβούνι στις 19:30

-Θεατρική παράσταση «Κοίτα ποιος ήρθε» από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Κιλελέρ στην πλατεία Μελίας στις 21:00

-Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του Μαυροβουνίου στις 21:00

-Λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία της Αγναντερής στις 21:30