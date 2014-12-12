Συνεχίζονται οι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ σε το ακόλουθο πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου:

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Γεωργίου, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού διοργανώνει μουσική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου στις 20:30.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου:

Στο Δίλοφο και στον Δοξαρά. Εσπερινός και περιφορά της ιεράς εικόνα του του Αγίου Βησσαρίωνος στις 19:00. Στο Δίλοφο, μετά τον Εσπερινό πανηγύρι – λαϊκό γλέντι στην πλατεία του χωριού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος .

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου:

Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Βησσαρίωνος στις 07:30 στο Δίλοφο και στον Δοξαρά. Στον Δοξαρά θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος.