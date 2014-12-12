Εορτάζεται η Παναγία Μαλεβή στο Ζάππειο. Το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο: Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 19:30 Εσπερινός με Αρτοκλασία και Σάββατο 23 Αυγούστου στις 07:00 Θεία Λειτουργία.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 21:30 στην Πλατεία του Ν. Περιβολίου Δημοτική βραδιά και το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 21:30 η ετήσια Χοροεσπερίδα του Παναγροτικού Α.Ο.Ν στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Νίκαιας.