Είναι Αυστριακής καταγωγής, βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και διέμενε σε ξενοδοχείο, στην Αγιά Λάρισας

Είναι ο Έρχαρντ Προλ 74 χρόνων, ο οποίος ήταν λάτρης της Ελλάδας. Τα ίχνη του χάθηκαν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, από το ξενοδοχείο που διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, οδηγώντας το όχημα που είχε νοικιάσει και δεν έχει εντοπιστεί.

Πρόκειται για ένα ασημί Φίατ Πάντα, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖΧ 1579.

Σύμφωνα με πληροφορίες της οικογένειάς του, μετά την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο, κινήθηκε παραλιακά προς τον Αγιόκαμπο.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού εξέπεμψε νότια της περιοχής στη Σωτηρίτσα και εκεί έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες.

Σύμφωνα όμως με τους δικούς του, σκοπός του ταξιδιού ήταν να πάει στον Όλυμπο, που βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση.

Στις έρευνες πήραν μέρος και ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης- Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είχε εισιτήριο αναχώρησης προς Αυστρία, αλλά δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,78 και είναι εύσωμος.

Φορούσε ορειβατικά παπούτσια και κρατούσε κόκκινο σακίδιο πλάτης.

Έχει πρόβλημα στη βάδιση και φοράει γυαλιά οράσεως και ακουστικά βαρηκοΐας.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065 και στο Τούνελ.

Συγκλονισμένη και βαθιά ανήσυχη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» η κόρη του Έρχαρντ Προλ, του Αυστριακού που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 03 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας. Η γυναίκα, που βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας μαζί με συγγενείς της για έρευνες, περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις τελευταίες ημέρες πριν χαθεί ο πατέρας της, τονίζοντας τη δυσκολία που αντιμετώπισαν στην αναζήτησή του.

«Ήμασταν στην Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ψάξαμε παντού, ρωτήσαμε, επισκεφθήκαμε τα μέρη όπου έμεινε. Τώρα έχουμε επιστρέψει στην Αυστρία, αλλά δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε», είπε.

Η ίδια εκτιμά ότι μπορεί να συνέβη κάποιο δυστύχημα.

«Ίσως είχε ένα τροχαίο ή έπαθε κάτι με την καρδιά του. Μπορεί κάποιος να έκλεψε το αυτοκίνητό του και να ήταν μέσα σ’ αυτό… Δεν ξέρουμε», ανέφερε συγκρατώντας με κόπο τα δάκρυά της.

Ο Έρχαρντ Προλ αγαπούσε βαθιά την Ελλάδα. Ήταν η αγαπημένη του χώρα, το καταφύγιό του.

«Τα τελευταία χρόνια ερχόταν τρεις και τέσσερις φορές μέσα σε έναν χρόνο. Του άρεσε να ταξιδεύει, να οδηγεί, να γνωρίζει μέρη. Είχε πετάξει σε όλα σχεδόν τα νησιά, κάθε φορά και σε διαφορετικό προορισμό», είπε η κόρη του.

Γνώριζαν μόνο τα δύο τελευταία ξενοδοχεία όπου είχε διαμείνει. Τα επισκέφθηκαν, ρώτησαν, μα κανείς δεν τον είχε δει.

«Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει. Πήγαμε σε πέντε αστυνομικά τμήματα και όλοι μας έλεγαν ότι δεν ανήκει στην περιοχή τους. Μόνο μια γυναίκα αστυνομικός από το Κέντρο Αγνοουμένων μας είπε ότι ψάχνουν με drones σε τρεις περιοχές, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι. Ήταν από το τμήμα στα Τέμπη. Εκεί, στο Στόμιο βρισκόταν και το ξενοδοχείο όπου είχε μείνει στις 3 Οκτωβρίου. Από εκεί και μετά, τα ίχνη του χάνονται. Δεν ξέρουμε πού κοιμήθηκε στις 4 του μήνα.»

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της συνήθιζε να κινείται αυθόρμητα, ακολουθώντας τον καιρό και τη διάθεσή του.

«Όταν είχε ήλιο, του άρεσε να οδηγεί στα βουνά, να απολαμβάνει τη θέα. Έτσι ψάξαμε και στα ορεινά, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς πήγε. Του άρεσε επίσης να οδηγεί κοντά στη θάλασσα, να επισκέπτεται μοναστήρια και εκκλησίες. Ήταν ήσυχος άνθρωπος… αγαπούσε τη φύση και την ηρεμία.»

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ένα Fiat Panda ασημί με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖΧ1579 το είχε νοικιάσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Από τις 4 Οκτωβρίου, όμως, το κινητό του τηλέφωνο έκλεισε και από τότε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία.

«Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Θέλουμε μόνο να μάθουμε τι συνέβη…», καταλήγει…