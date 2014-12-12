Η Ιστορική – Λαογραφική Ένωση Λάρισας «Αλησμόνητες πατρίδες» σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει εκδήλωση μνήμης με τίτλο: «Θυμάμαι τη Σμύρνη μου»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025 στις 6:30 μ.μ. στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με ελεύθερη είσοδο.

Με αφορμή την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής, η εκδήλωση αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη γνωριμία του κοινού με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις αφηγήσεις που συνδέονται με τη Σμύρνη.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετίζουν:

Η Πρόεδρος Ιωάννα Σκενδερίδου

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας – Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Σταυρούλα Σδρόλια

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Εκπρόσωποι φορέων της Λάρισας

Παρουσιάζουν την εκδήλωση ο Θωμάς Αστερίου και η Ζωή Βλάχου

Α΄ Μέρος

Αφήγηση: «Τα Επτά Μπαούλα» της Μαρίας Αραπκουλε

(Αφηγητές: Νίκος Ζαρκογιάννης, Ελένη Ντουρουντάκη)

Ομιλία της Μαρία Αραπκουλε με Θέμα «Η Σμύρνη καίγεται»

Β΄ Μέρος

Αφήγηση: Νίκος Ζαρκογιάννης, Ελένη Ντουρουντάκη

Μουσική επένδυση στο σαντούρι: Μαρία Κελεσίδη