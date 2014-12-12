"Θυμάμαι τη Σμύρνη μου", εκδήλωση μνήμης στη Λάρισα
Λάρισα | 10 Σεπ 2025, 12:20
Η Ιστορική – Λαογραφική Ένωση Λάρισας «Αλησμόνητες πατρίδες» σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει εκδήλωση μνήμης με τίτλο: «Θυμάμαι τη Σμύρνη μου»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025 στις 6:30 μ.μ. στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με ελεύθερη είσοδο.
Με αφορμή την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής, η εκδήλωση αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη γνωριμία του κοινού με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις αφηγήσεις που συνδέονται με τη Σμύρνη.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Χαιρετίζουν:
Η Πρόεδρος Ιωάννα Σκενδερίδου
Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας – Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Σταυρούλα Σδρόλια
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Εκπρόσωποι φορέων της Λάρισας
Παρουσιάζουν την εκδήλωση ο Θωμάς Αστερίου και η Ζωή Βλάχου
Α΄ Μέρος
Αφήγηση: «Τα Επτά Μπαούλα» της Μαρίας Αραπκουλε
(Αφηγητές: Νίκος Ζαρκογιάννης, Ελένη Ντουρουντάκη)
Ομιλία της Μαρία Αραπκουλε με Θέμα «Η Σμύρνη καίγεται»
Β΄ Μέρος
Αφήγηση: Νίκος Ζαρκογιάννης, Ελένη Ντουρουντάκη
Μουσική επένδυση στο σαντούρι: Μαρία Κελεσίδη