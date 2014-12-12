Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για απάτη.

Ειδικότερα, την 4-08-2025 το απόγευμα στη Λάρισα, άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με εργαζόμενο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσποιούμενος τον αστυνομικό-πελάτη, παρήγγειλε διάφορα προϊόντα. Στη συνέχεια, ζήτησε από τον παθόντα να του παραδώσει και μία προπληρωμένη κάρτα αξίας 100 ευρώ, πείθοντάς τον να του γνωστοποιήσει τηλεφωνικά τον κωδικό εξαργύρωσης αυτής.

Στο προκαθορισμένο σημείο παράδοσης των προϊόντων, δεν τον ανέμενε κανείς, ενώ η προαναφερόμενη κάρτα είχε εξαργυρωθεί.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η προαναφερόμενη προπληρωμένη κάρτα πιστώθηκε σε λογαριασμό του δράστη.