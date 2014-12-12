Θύμα απάτης από δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε σήμερα το μεσημέρι μία γυναίκα στον Τύρναβο, η οποία δέχθηκε τηλεφώνημα από τους απατεώνες οι οποίοι υποστήριξαν ότι στην ηλεκτρική της εγκατάσταση υπάρχει μεγάλη ζημιά και υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο διαμέρισμα.

Συνομιλώντας μαζί της για αρκετή ώρα και αφού της ζητούσαν να ανάψει τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, την έπεισαν να βγάλει από το σπίτι της χρήματα και τιμαλφή και να τα ασφαλίσει εκτός σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, η γυναίκα αφού πήρε χρήματα και χρυσαφικά τους ενημέρωσε ότι τα ασφάλισε στο αυτοκίνητό της και επέστρεψε στο διαμέρισμα για να δει την πορεία αποκατάστασης της βλάβης.

Οι απατεώνες βρήκαν έτσι την ευκαιρία, έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου, πήραν τα χρήματα 8.000€ περίπου και τα χρυσαφικά και εξαφανίστηκαν.

Η απάτη δηλώθηκε στο Α.Τ. Τυρνάβου με τους αστυνομικούς να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η αστυνομία πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε θέματα απατών ζητώντας από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να μην εμπιστεύονται κανέναν που τους παίρνει τηλέφωνο, και ποτέ να μην βγάζουν χρήματα, χρυσαφικά, από το σπίτι ή να δίνουν προσωπικά τους στοιχεία τηλεφωνικά.

paidis.com