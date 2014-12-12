Στις ψηφιακές προτεραιότητες των δήμων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντιληπτό και μετρήσιμο για τους πολίτες αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Θανάσης Μαμάκος, από το βήμα του Olympia Forum VI, στην Αρχαία Ολυμπία.

Καθημερινότητα, μετακίνηση, πολιτική προστασία, πρόνοια, υπηρεσίες προς ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες είναι μόνον μερικοί από τους τομείς στους οποίους η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί νέες συνθήκες λειτουργίας και διάδρασης, με άμεσο όφελος πρωτίστως για τους πολίτες, αλλά και για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, με εξοικονόμηση πόρων, προσωπικού και χρόνου.

Δείτε απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημάρχου Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκου στο Olympia Forum VI:

«Ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας είναι η πρόνοια, με ψηφιακές διευκολύνσεις για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού -μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας πχ των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, μπορούμε πλέον να αναπτύσσουμε μηχανισμούς και εργαλεία για την αποτροπή φυσικών καταστροφών ή για τον περιορισμό των συνεπειών τους στις κοινωνίες μας. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη, όχι να τον εντυπωσιάζει. Στην πρώτη γραμμή προτεραιοτήτων είναι η καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων -έχει έρθει η ώρα να τερματίσουμε τις ουρές στα γκισέ, εξοικονομώντας πόρους, χρόνο και προσωπικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις των ΟΤΑ α’ βαθμού, αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση, ο κ. Μαμάκος σημείωσε πως η εικόνα έχει αλλάξει θεαματικά τα τελευταία χρόνια. «Οι δήμοι έχουν μπει πλέον με ουσιαστικό τρόπο στην ψηφιακή εποχή. Η πλειονότητα έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ενώ αρκετοί έχουν ξεκινήσει έργα έξυπνων υποδομών»

Ο κ. Μαμάκος υπογράμμισε ότι μέσα στην τελευταία τριετία έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, ενώ επισήμανε και τον καθοριστικό ρόλο της ΚΕΔΕ, με την παροχή υποστήριξης, για την προώθηση της ένταξης των έργων στους μικρότερους δήμους.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ τόνισε πως μεγαλύτερο «αγκάθι» είναι η υποστελέχωση των Δήμων, η ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, αλλά και των πολιτών, στη χρήση των νέων υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τέλος ο κ. Μαμάκος με την ιδιότητα του Δημάρχου Λαρισαίων αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που υλοποιείται ήδη στην πόλη, αλλά και σε αυτό που σχεδιάζεται, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής.

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του κ. Μαμάκου ήταν ενταγμένη στην ενότητα «Smart Regions & Smart Cities: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ευκαιρίες Ανάπτυξης», ενώ στο ίδιο πάνελ συζήτησης συμμετείχαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης του UPATRAS, κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο Πρόεδρος & CEO του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, κ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πύργου, κ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.