Σε μήνυμά του ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, αναφέρει τα εξής:

«Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι μια γιορτή.

Είναι η στιγμή που οι αυλές γεμίζουν με φωνές, χαμόγελα και όνειρα. Η στιγμή που οι ψυχές των παιδιών μας ανοίγονται στη γνώση, έτοιμες να υποδεχθούν νέες εμπειρίες και αξίες.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνομαι στα πρωτάκια μας.

Εσείς, που σήμερα κρατάτε για πρώτη φορά την τσάντα και περνάτε το κατώφλι του σχολείου, είστε η πιο ζωντανή απόδειξη ότι το μέλλον έχει πρόσωπο, χρώμα και φως.

Στα μάτια σας βλέπουμε τη συνέχιση της ζωής της πόλης μας, την ελπίδα για έναν κόσμο καλύτερο, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.

Ο Δήμος μας, με ευθύνη και συνέπεια, στάθηκε στο πλευρό της σχολικής κοινότητας και όλο το προηγούμενο διάστημα εργάστηκε αθόρυβα για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Η συντήρηση των κτιρίων, η φροντίδα για την καθαριότητα, η ενίσχυση της ασφάλειας, οι μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές – όλα αυτά έγιναν με έναν και μοναδικό στόχο: τα παιδιά μας να ξεκινούν τη νέα τους χρονιά σε χώρους αντάξιους της αγνότητας και της δύναμής τους.

Γιατί γνωρίζουμε καλά πως η εκπαίδευση είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία.

Είναι η δύναμη που θα καθορίσει το αύριο της πόλης μας. Κι αυτό το αύριο χτίζεται σήμερα μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα από τα χαμόγελα, τον μόχθο, τις αγωνίες και τις επιτυχίες των μαθητών μας.

Με τη συνεργασία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και Δήμου, μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι της γνώσης και να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν οι υπεύθυνοι, δημιουργικοί και ελεύθεροι πολίτες του αύριο.

Εύχομαι από καρδιάς η νέα σχολική χρονιά να είναι γεμάτη φως, υγεία, δημιουργία και χαμόγελα.

Να είναι μια χρονιά που θα αφήσει σε κάθε παιδί πολύτιμες εμπειρίες και θα του ανοίξει δρόμους γεμάτους ελπίδα και προοπτική.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλες και όλους!».