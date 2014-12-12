Την Κυριακή 10-8-2025 φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ News ο αν. Τομεάρχης Θεσμών του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Σε μία έντονη και ουσιαστική αντιπαράθεση, αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

“Ο Μάκης Βορίδης δεν έθεσε μόνο μία υπογραφή, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά προκύπτει ότι υπάρχουν πέντε εξεταζόμενες περιπτώσεις. Aπό 19/11/19, οπότε ορκίστηκε διοικητής ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βαρρας (και υποδιοικητής ο κ. Μελάς) μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 ο Μ. Βορίδης υπέγραψε 5 καταστάσεις που του παρουσίασε ο κ. Βάρρας. Ομως στις 29/10/20 ο κ.

Βαρρας έστειλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών μερικούς ΑΦΜ και απενεργοποίησε αλλους 3.500 περιπου ΑΦΜ. Σκοπός της κυβέρνησης ήταν να απεμπλακούν οι αμαρτωλοί ΑΦΜ και να πληρωθούν οι άνθρωποι της εγκληματικής οργάνωσης”, είπε εισφέροντας καινούργια στοιχεία στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο δε για τη συμμετοχή του Μ. Βορίδη στην αποπομπή το υέτερου “ενοχλητικού” διοικητή Συμανδράκου, ανέφερε ότι “Τον Οκτώβριο του 2023 έγινε η πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος, κατά την οποία δεν καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 9.309 ΑΦΜ διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο Μ. Βορίδης εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου βρέθηκε σε δύο συσκέψεις, παρόντος του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ε. Αυγενάκη, με θέμα συζήτησης την αποπομπή του διοικητή Σημανδράκου. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό και δείχνει πολλά”.

Και κατέληξε “Η κυβέρνηση περνάει τις τελευταίες ημέρες της Πομπηίας. Εξανάγκασε τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, τους μισούς να απέχουν και τους άλλους 68 να αποστείλουν επιστολική ψήφο, τις οποίες εμφάνισε κατά τις 3 τα ξημερώματα στον προεδρεύοντα της Βουλής η Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι ήταν εξευτελιστικό για τους ίδιους τους βουλευτές όσο και πολύ προσβλητικό για τους θεσμούς, καθώς παραβιάζει κατάφωρα τον Κανονισμό της Βουλής. Τι ήταν αυτοί οι 68, που έγιναν 67, βουλευτές; Ήταν σε αποστολή της Βουλής και με άδειά της; Πόσοι; Ή ήταν και οι 67 σε λοχεία; Διότι αυτοί είναι οι λόγοι που δικαιολογούν επιστολική ψήφο”.

Για τα θέματα των πυρκαγιών είπε: “Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και στους ανθρώπους που με αυτοθυσία σώζουν τους κατοίκους, τους οικισμούς και το περιβάλλον. Όμως μία σοβαρή πολιτική προστασία, ένα σύστημα ασφάλειας, δεν πρέπει να χρειάζεται την αυτοθυσία και τις θυσίες ανθρώπων μας για να γλιτώσουμε ό,τι σώζεται. Χρειάζεται σχεδιασμός από νωρίς και σύστημα. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ είχε γίνει ενοχλητικό από τον περασμένο Φεβρουάριο κιόλας, όμως κανείς στην κυβέρνηση δεν άκουγε. Προφανώς είχε άλλες δουλειές. Να γλιτώσει τόσους υπουργούς της από τα ειδικά δικαστήρια και τις προανακριτικές επιτροπές”.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική είπε “Μιλάμε για μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να ποντίσει ένα καλώδιο, γιατί φοβάται την Τουρκία. Που μας κοροϊδεύει ότι έχει απομονωθεί η Τουρκία και το τουρκολυβικό μνημόνιο, ενώ η Τουρκία και η Λιβύη κάνουν τριμερή συνάντηση με την Ιταλία, ενώ από την άλλη μας κρύβει έναν μήνα την ρηματική διακοίνωση της “συμμάχου στις ΑΟΖ” Αιγύπτου για την ανακήρυξη εκ μέρους της Ελλάδας των θαλασσίων πάρκων”.