Στην εκδήλωση του Συλλόγου Τριτέκνων για την διανομή των τσαντών στα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού παρέστη ο Θωμάς Παπαλιάγκας, αν. Τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ.

“Ο Σύλλογος Τριτέκνων Λάρισας είναι παράδειγμα ενεργού συλλόγου, που προσφέρει στην τρίτεκνη οικογένεια. Πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση για την τόσο μεγάλη προσφορά και την εξαίρετη διοργάνωση, αλλά και στους εδώ παρόντες αντιπεριφερειάρχες Χρ. Γκουρομπίνο, που είναι από τις ψυχές του Συλλόγου Τριτέκνων, και Βασ. Σίμο για την μεγάλη κοινωνική της προσφορά” είπε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του.

“Το δημογραφικό πρόβλημα εντείνεται όλο και περισσότερο, ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται ταχύτατα και η μόνη λύση είναι η στήριξη της οικογένειας και της μητέρας. Πλέον η Ευρώπη, αντί για 2,1 γεννήσεις ανά οικογένεια κοντεύει να θεωρήσει την 1,5 γέννηση ως παρήγορη. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια έχει αναδείξει το πρόβλημα και μάλιστα αφιέρωσε την φετινή 3η Σεπτέμβρη (τα 51α γενέθλια από την ίδρυσή του) στο δημογραφικό”, ανέφερε ο Θωμάς Παπαλιάγκας.

“Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του την 3η Σεπτέμβρη αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό. Μεταξύ των βασικών προτάσεών του ήταν η εξίσωση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες” συνέχισε.

Και κατέληξε: “Εύχομαι καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλα τα πρωτάκια, αλλά και σε όλους τους μαθητές που εισέρχονται στον καινούργιο κόσμο του σχολείου”.

Αξονική αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό:

1ος πυλώνας: Αντιστροφή του brain drain – Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην περιφέρεια

– Εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βασίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

– Συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

– Θέσπιση κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

– Ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα με πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

– Στεγαστική στήριξη. Όπως είπε ο Ν. Ανδρουλάκης, «η δική μας κυβέρνηση» θα έχει σε πλήρη εφαρμογή από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, σημειώνοντας ότι «με το GenRent, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, δεν την χαρίζουμε σε εργολάβους όπως προτείνει η ΝΔ». Κατάργηση της Golden Visa, με την οποία ξεπουλιέται η περιουσία του λαού.

2ος πυλώνας: Εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

– Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

– Θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

– Ελεύθερες μετεγγραφές στα πανεπιστήμια για τα παιδιά πολυτέκνων.

– Δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

– Πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού.

– Κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

3ος πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια

– Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον, ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό.

– Οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

– Τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον. α) Μηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά. β) Όπως είπε ο Ν. Ανδρουλάκης, «δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες».