Η φοιτητική στέγη αναδεικνύεται σε μία από τις πιο «θερμές» αγορές ακινήτων της χώρας, με την έλλειψη επαρκών κρατικών υποδομών να δημιουργεί ένα διαχρονικό κενό που οι ιδιώτες σπεύδουν να καλύψουν. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές όπως η Θεσσαλία με έντονη πανεπιστημιακή δραστηριότητα, επενδυτές μετατρέπουν παλιά ξενοδοχεία και υφιστάμενα κτίρια σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες και συγκροτήματα εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και αυξημένες παροχές. Η τάση αυτή εντείνεται σε μια περίοδο που «τρέχουν» και οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για νέες πανεπιστημιακές εστίες, δημιουργώντας έναν άτυπο αγώνα δρόμου για το ποιος θα κερδίσει το ενδιαφέρον -και το ενοίκιο- των φοιτητών.

Μέχρι σήμερα, επενδύσεις σε φοιτητικές κατοικίες υλοποιούν κυρίως οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, όπως η Premia Properties και η Prodea Investments, τα ιδιωτικά επενδυτικά funds και τα family offices, όπως π.χ. το επενδυτικό σχήμα της Zoia, αλλά και η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development.

Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος από τις νέες επενδύσεις της Premia αναμένεται να κατευθυνθεί και σε νέες φοιτητικές εστίες, καθώς μέχρι το 2026 η εταιρεία σχεδιάζει να βγάλει στην αγορά ακόμα 300, φτάνοντας τα 900 δωμάτια, από τα 600 που έχει σήμερα.

Στρατηγική προτεραιότητα για την Premia αποτελεί η ανάπτυξη φοιτητικών κατοικιών, ένα πεδίο που -όπως σημείωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ηλίας Γεωργιάδης- «είναι απαραίτητο να ενισχυθεί στη χώρα μας, αν και πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα». Η εταιρεία επενδύει δυναμικά σε μικρότερες πόλεις, με στόχο να προσφέρει ποιοτικές λύσεις στέγασης για φοιτητές, σε περιοχές όπου η προσφορά είναι περιορισμένη.

Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2025 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μια νέα φοιτητική εστία στον Βόλο, με 50 διαμερίσματα, σχεδιασμένη ώστε να ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση των φοιτητών και τη σύνδεσή τους με την πόλη. Παράλληλα, θα εγκαινιαστούν άλλες δύο μονάδες: μία στη Λάρισα με 58 δωμάτια και μία στην Ξάνθη με 43 νέα δωμάτια.

Το επενδυτικό πλάνο της Premia για το 2026 περιλαμβάνει σειρά νέων μονάδων, όπως ένα ακίνητο στην Κω, 35 δωμάτια στη Ρόδο, άλλα 35 στην Καρδίτσα, καθώς και ένα ακόμα ακίνητο από την ΕΤΑΔ στον Βόλο, το οποίο θα περιλαμβάνει 80 φοιτητικές κατοικίες. Στην Πάτρα η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη δύο ακινήτων, που θα προσφέρουν συνολικά 140 δωμάτια έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

