Την προπαραμονή του Δεκαπενταύγουστου, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 στις 8 το βράδυ, θα ψαλεί η τελευταία παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και στη συνέχεια θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία κατά το ιεροσολυμίτικο τυπικό.

Η Αγρυπνία περιλαμβάνει τον προεόρτιο Εσπερινό της Παναγίας μετά λιτής και λιτανεύσεως του ιερού Σκηνώματος της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, καθώς και τον προεόρτιο Όρθρο με τις τρεις στάσεις των ΕΓΚΩΜΙΩΝ, τα Θεομητορικά Ευλογητάρια και τα αφιερωμένα στην εορτή Εξαποστειλάρια "Απόστολοι εκ περάτων…"

Η Αγρυπνία θα τελειώσει περίπου στις 12.30 τα μεσάνυχτα και φυσικά οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Στο τέλος της Αγρυπνίας θα τελεστούν τα μνημόσυνα των συνεργάτιδων του ναού, Ζωής Γραβάνη (3 έτη) και Ελπινίκης Κατσιμαλή (40 ημέρες)