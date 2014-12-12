Ιερά Αγρυπνία στον Άγιο Αχίλλιο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Λάρισα | 09 Οκτ 2025, 09:11
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 8.45 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι. Μ. Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής της εν Αλμωπία.
Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Μέγα εόρτιο Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.
Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
