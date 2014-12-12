Οι πρώτοι θάνατοι της εφετινής χρονιάς από τη λοίμωξη που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, καθώς ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται ραγδαία.

Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας (ΕΟΔΥ), δύο (2) ασθενείς ηλικίας άνω των 78 ετών έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Είχαν αρρωστήσει βαριά, παρουσιάζοντας εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Την εβδομάδα 13-20 Αυγούστου 2025, εξ άλλου, 12 ασθενείς διαγνώσθηκαν με την επικίνδυνη λοίμωξη. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των νεκρών) εφέτος στην χώρα μας ανήλθε σε 47. Από τους ασθενείς αυτούς, μόνον οι έξι είχαν ήπια συμπτώματα. Όλοι οι άλλοι είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (σ.σ. συμπεριλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό) και κυρίως:

- Εγκεφαλίτιδα ή

- Άσηπτη μηνιγγίτιδα ή

- Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Όλοι οι ασθενείς έως στιγμής χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι δύο εξ αυτών, όπως προαναφέρθηκε, έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 34 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι 11 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Από αυτούς, οι δύο νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι άνθρωποι που έχει νοσήσει εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου έχουν ηλικία από 28 έως 92 ετών. Η μέση ηλικία τους είναι τα 74 έτη.

Πάντως, τα 47 κρούσματα δεν είναι τα μοναδικά που έχει προκαλέσει ο ιός στη χώρα μας. Σε κάθε ένα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, αντιστοιχούν άλλα 140 που ήταν ασυμπτωματικά ή είχαν ήπια συμπτώματα και έτσι δεν απευθύνθηκαν στους γιατρούς.

Κρούσματα σε 22 δήμους

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Ο πρώτος ασθενής που διαγνώσθηκε εφέτος στην Ελλάδα, ανέφερε ότι τα συμπτώματά του άρχισαν στις 22 Ιουνίου 2025.

Τα εφετινά κρούσματα καταγράφονται, έως στιγμής, σε 22 δήμους της χώρας.

Τα περισσότερα εντοπίζονται στη Θεσσαλία και την Αττική (ανέρχονται σε 23/22 στους δήμους της Λάρισας/και 17, αντίστοιχα).

Πιο αναλυτικά, οι δήμοι της χώρας με κρούσματα έχουν ως εξής:

Στην Αττική

- Δήμος Ασπροπύργου – 2 κρούσματα

- Δήμος Ελευσίνας – 1 κρούσμα

- Δήμος Φυλής – 1 κρούσμα

- Δήμος Αιγάλεω – 1 κρούσμα

- Δήμος Περιστερίου – 1 κρούσμα

- Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού – 1 κρούσμα (ήταν ήπιο)

- Δήμος Ιλίου – 2 κρούσματα

- Δήμος Κορυδαλλού – 1 κρούσμα

- Δήμος Σαλαμίνος – 1 κρούσμα

- Δήμος Μαραθώνος – 4 κρούσματα

- Δήμος Παπάγου-Χολαργού – 1 κρούσμα

- Δήμος Ηλιουπόλεως – 1 κρούσμα

Στη Θεσσαλία

Δήμος Τυρνάβου – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Αγιάς – 3 κρούσματα

Δήμος Λαρισαίων – 9 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Τεμπών – 5 κρούσματα (τα 2 ήταν ήπια)

Δήμος Κιλερέρ – 3 κρούσματα

Δήμος Καρδίτσας – 1 κρούσμα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει επίσης προκαλέσει κρούσματα στην Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία. Οι δήμοι με κρούσματα σε αυτές τις περιοχές είναι:

- Δήμος Πύργου – 2 κρούσματα

- Δήμος Αλεξανδρούπολης – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

- Δήμος Διδυμοτείχου – 2 κρούσματα

- Δήμος Πέλλας – 1 κρούσμα

Κυκλοφορεί και σε Καβάλα, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία

Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί επίσης στην Καβάλα, την Αρκαδία και την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα κρούσματα που καταγράφονται σε ιπποειδή. Τα κρούσματα αυτά είναι:

Ένα σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας

Ένα σε οικισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Τρία σε οικισμούς της Π.Ε. Αρκαδίας

