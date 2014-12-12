Σε κοινό δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και των ιδιωτών παιδιάτρων, αναφέρονται τα εξής:

"Τα ατυχήματα στη θάλασσα και στις πισίνες είναι πολύ συχνά στη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς είναι πολλές οι λανθασμένες αντιλήψεις που ακόμα επικρατούν για την ασφάλεια των παιδιών μέσα και γύρω από το νερό.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να επαναδιατυπώσουμε μαζί με την Ένωση Ελ. Παιδιάτρων Λάρισας και να επικοινωνήσουμε συμπληρωμένες οδηγίες ιδιαίτερα στους γονείς βρεφών και μικρών παιδιών, ώστε αυτά να απολαμβάνουν με ασφάλεια το παιχνίδι στη θάλασσα και την πισίνα.

Να είναι διαρκώς υπό την επίβλεψη ενηλίκων

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά πρέπει πάντοτε να βρίσκονται υπό την επίβλεψη των μεγαλυτέρων. Ένας απρόσεκτος ή ασυνείδητος ενήλικας μπορεί να τα θέσει σε κίνδυνο για πνιγμό ή ατύχημα.

Είναι λάθος η άποψη «αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις». Εξίσου λανθασμένη είναι και η άποψη ότι αν επιτηρούνται συνεχώς τα παιδιά, θα βρίσκονται για μια ζωή υπό την προστασία των γονέων τους.

Να φορούν σωστικά μέσα και στην παραλία

Αυτό είναι σημαντικό διότι μπορεί ένα ξαφνικό κύμα να τα παρασύρει στη θάλασσα και να πνιγούν ακόμα και στα ρηχά.

Μην περιμένετε να αντιδράσουν αν βουλιάξουν στο νερό

Δυστυχώς, ο πνιγμός στα παιδιά, ιδίως στα μικρά και στα βρέφη, είναι σιωπηρός. Μία στιγμή αβλεψίας των ενηλίκων, ιδίως όταν παίζουν δίπλα στη θάλασσα ή στην πισίνα, είναι αρκετή για να συμβεί το κακό. Αν βυθιστούν στη θάλασσα ή στην πισίνα, μην περιμένετε ότι θα φωνάξουν ή θα παλέψουν για να βγουν στην επιφάνεια.

Να αποφεύγεται το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχουν δυνατά θαλάσσια ρεύματα.

Να κάνουν νωρίς μαθήματα κολύμβησης

Η εκμάθηση της κολύμβησης πρέπει να γίνεται σε μικρή ηλικία, συστηματικά και οργανωμένα από εκπαιδευτές κολύμβησης. Με αυτό τον τρόπο, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν από την επίβλεψη των γονέων τους, δεν θα κινδυνεύουν από πνιγμό.

Είναι λάθος να νομίζετε πως μπορούν να μάθουν μόνα τους να κολυμπούν, όπως μαθαίνουν μόνα τους να περπατούν.

Μην τους φοράτε βατραχοπέδιλα

Για να μάθουν τα μικρά παιδιά να κολυμπούν σωστά, δεν πρέπει να φοράνε βατραχοπέδιλα. Η κίνησή τους μέσα στη θάλασσα ή στην πισίνα θα γίνεται με ταυτόχρονη και συγχρονισμένη ώθηση με τα πόδια και με τα χέρια.

Μην επιτρέπετε να κάνουν βουτιές από βράχια

Οι βουτιές μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες, ιδίως όταν γίνονται σε άγνωστα νερά. Τα παιδιά δεν μπορούν να γνωρίζουν το βάθος και τη μορφολογία που έχει η θάλασσα κάτω από τα βράχια. Επομένως κινδυνεύουν να χτυπήσουν στο κεφάλι και τον αυχένα τους, με συνέπεια παράλυση ή θάνατο.

Μην κάνετε διαγωνισμό στο μακροβούτι

Τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν ανταγωνιστικό μακροβούτι με την παρέα τους. Και αυτό διότι καθώς κρατούν την αναπνοή τους όσο πιο πολύ αντέχουν για να νικήσουν, στερούν οξυγόνο από τον εγκέφαλό τους. Είναι λάθος η άποψη ότι κρατώντας την αναπνοή τους, θα αποκτήσουν αντοχή στην έλλειψη οξυγόνου.

Μην αφήνετε ποτέ τα μικρά παιδιά να κάνουν μόνα τους επικίνδυνα θαλάσσια σπορ

Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν πρώτα, μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές και να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος.

Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επίβλεψη και ναυγοσώστη

Η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει κάλυμμα ασφαλείας. Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας, μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Στην πισίνα, όπως και στη θάλασσα, είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια. Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η παρουσία ναυαγοσώστη σε όλες τις πισίνες ανεξαρτήτου βάθους.

Μην τα αφήνετε να κολυμπούν σε λίμνες και ποτάμια

Κινδύνους δεν κρύβουν μόνο η θάλασσα και οι πισίνες. Ιδίως τα παιδιά που ζουν στις πόλεις, δεν πρέπει να κολυμπούν σε λίμνες και ποτάμια. Και αυτό διότι δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτά τα άγνωστα νερά.

Μην τα αφήνετε να κολυμπούν μετά το φαγητό

Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο ώρες από το τελευταίο γεύμα, πριν τα αφήσετε να μπουν στη θάλασσα για μπάνιο. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσουν αναγωγή και εισρόφηση εμεσμάτων (εμέτου) και να πνιγούν. Είναι μύθος ότι, αν συμβεί αναγωγή και εισρόφηση, θα τα σώσει ο βήχας.

Λιτή διατροφή χωρίς λίπη στη παραλία, με φρούτα, άφθονο νερό και χυμούς

Κυρίως τα βρέφη αφυδατώνονται πολύ εύκολα γι αυτό χορηγούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα υγρά.

Μην ξεχνάτε την ηλιοπροστασία

Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται επί ώρες στην ηλιακή ακτινοβολία, ούτε χωρίς προστασία. Χρήση αντηλιακών με υψηλό δείκτη προστασίας και ανανέωσή του ανά δίωρο. Διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν ηλίαση, ηλιακό έγκαυμα και – μακροπρόθεσμα – καρκίνο του δέρματος. Να θυμάστε πως το μαύρισμα ούτε σκληραγωγεί το δέρμα, ούτε το καθιστά ανθεκτικό στο ηλιακό έγκαυμα. Μπάνιο πριν τις 12:00 και μετά τις 17:00. Επιβάλλεται η χρήση καλής ποιότητας γυαλιών ηλίου καθώς και καπέλου.

Μην αφήνετε πότε βρέφη και μικρά παιδιά μόνα τους στο αυτοκίνητο και με κλειστά παράθυρα κοντά στην παραλία ούτε και βέβαια μεσημεριανές ώρες με υψηλές θερμοκρασίες στην παραλία ακόμη και κάτω από ομπρέλα. Υπάρχει κίνδυνος θερμοπληξίας.

Να έχετε πάντα μαζί μας μια κρέμα κορτιζόνης ή και αντιισταμινικό για διάφορα τσιμπήματα.

Μην παίρνετε ποτέ άρρωστα παιδιά στην παραλία, ιδιαίτερα δε αν έχουν πυρετό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή επαφής με μπλε μέδουσες και θαλάσσιες ανεμώνες, καθόσον πέρα των τοπικών πρώτων βοηθειών ίσως χρειαστεί και ιατρική αντιμετώπιση.