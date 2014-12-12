Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε σε 59χρονο Βούλγαρο, ο οποίος πέρυσι τον Νοέμβριο δολοφόνησε 85χρονο σε χωριό των Φαρσάλων, με τσάπα. Το στυγερό έγκλημα, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αναβίωσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου και η απόφαση για την ενοχή του δράστη ήταν ομόφωνη.

Ο 85χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2024, σε κτήμα στα Φάρσαλα, με τραύματα στο κεφάλι. Στον χώρο της δολοφονίας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα γεωργικό εργαλείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, συλλέχθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου από τις βουλγάρικες Αρχές στη Βουλγαρία.

Οι έρευνες για τον άτυχο ηλικιωμένο που διέμενε μόνος του στο χωριό Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων, άρχισαν όταν το αγροτικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που κίνησε την υποψία των Αρχών. Το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό της σορού του.

Το θύμα ηλικίας περίπου 85 ετών, βρέθηκε σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Δασολόφου και Χαλκιάδων του Δήμου Φαρσάλων νεκρός, χτυπημένος με αγροτικό εργαλείο, πιθανότατα τσάπα. Μάλιστα, η ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο διαπίστωσε πως ο ηλικιωμένος ήταν πολλές φορές χτυπημένος στο κεφάλι και προσδιόρισε τον θάνατο του το πρωί της 31ης Οκτωβρίου 2024. Έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Από την αρχή, για την υπόθεση θεωρούταν βασικός ύποπτος ο Βούλγαρος εργάτης, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Ο ηλικιωμένος τον είχε πάρει για δουλειά το περασμένο καλοκαίρι στα χωράφια.

Η οικογένεια του θύματος είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχαν οικονομικές διαφορές. Το κίνητρο φέρεται να ήταν οικονομική φύσης, καθώς ο δράστης φέρεται να είχε ψάξει τις τσέπες του παντελονιού του ηλικιωμένου που ήταν βγαλμένες προς τα έξω, όπως και την τσάντα του.

Από την πλευρά του ο 59χρονος Βούλγαρος αρνήθηκε ότι είναι ο δράστης του εγκλήματος λέγοντας πως την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν σε αναζήτηση εργασίας σε Αθήνα, Ελασσόνα και Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, ενώ κατόπιν μετέβη στην πατρίδα του για ανανεώσει την ταυτότητά του για να μπορεί να εργαστεί στην Ελλάδα. Πήγε στην Αστυνομία για να τελειώσει τη δουλειά του, ωστόσο, συνελήφθη από τις βουλγαρικές αρχές στις 8 Νοεμβρίου του 2024, μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί μέσω της Ιντερπολ και εστάλη στην Ελλάδα.

Υποστήριξε επίσης στην απολογία του η οποία έγινε μέσω μεταφράστριας γιατί ο 59χρονος δεν μιλά ελληνικά, ότι εργάστηκε μόνο για μία ημέρα στο κτήμα με τις καρυδιές του 85χρονου, ενώ κατηγόρησε δύο ομοεθνείς του οι οποίοι εργαζόταν και εκείνοι για λογαριασμό του θύματος ότι τον εξαπατούσαν αποσπώντας του χρήματα. Μάλιστα ο ένας είχε προσφερθεί να παραγγείλει ένα φανάρι για το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, που έπρεπε να περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ, από τη Βουλγαρία για να του βγει πιο φτηνό. Του ζήτησε και του πήρε 200 ευρώ, αλλά το φανάρι είχε παραγγελθεί από κατάστημα των Φαρσάλων και κόστιζε περίπου 30 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο ο 85χρονος κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης και κατηγόρησε τους δύο Βούλγαρους οι οποίοι τον σκότωσαν για να τον βγάλουν από τη μέση για να μην τους καταγγείλει.

Η οικογένεια του 85χρονου ανέφερε ότι το ποδήλατο του Βούλγαρου βρέθηκε στο σπίτι τους και πως ο κατηγορούμενος μαζί με το θύμα έκαναν διαλογή στα καρύδια στο κτήμα. Ανέφεραν ότι ο 59χρονος Βούλγαρος ζούσε στο χωριό και είχε δημιουργήσει προβλήματα, ενώ μετά τη δολοφονία του τηλεφώνησαν λέγοντάς τους πως βρίσκεται την Πάτρα, ενώ το αγροτικό του ηλικιωμένου είχε εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση του ΜΟΔ Βόλου ήταν ομόφωνη, ενώ κρίθηκε πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση την ώρα της ανθρωποκτονίας. Ο δράστης είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να επιστρέψει στη φυλακή, μέχρι η υπόθεση να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας.

