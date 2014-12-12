Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ισότητα στην εργασία – Η συμπερίληψη στο λιανικό εμπόριο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 17:00 – 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ (Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα αναδειχθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου κατά την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες. Ο κ. Χρήστος Γιακουβής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, θα παρουσιάσει την οπτική των επιχειρήσεων, ενώ ο κ. Στέφανος Πάικος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, θα μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην αναζήτηση εργασίας και γενικότερα στην επαγγελματική τους ένταξη.

Η κ. Ευφροσύνη Χατζηκωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Θεσσαλίας, θα αναφερθεί στα προγράμματα και τις δράσεις που στηρίζουν την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες.

Επιπλέον, η κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου από τον ΣΘΕΒ και ο κ. Στέργιος Σαμαράς από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ θα παρουσιάσουν το ευρωπαϊκό έργο MINDful, ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης που βοηθά τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου να δημιουργήσουν ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον.

Η παρουσία σας είναι σημαντική για να ενισχύσουμε μαζί την κουλτούρα της συμπερίληψης και να προχωρήσουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν την παρουσία τους συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής.