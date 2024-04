Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Ιφιγένειας Λεβέντη, Grave Stelaefrom Thessaly. Larissa, the Diachronic Museumand the Οther Archaeological Collections of the Larissa Ephorate of Antiquities, with anepigraphical contribution by Richard Bouchon στη διεθνή σειρά Corpus Signorum Imperii Romani, Greece / Corpus of Sculptures of the Roman World από το Κέντρο Έρευνας Αρχαιότητας της Ακαδημίας Αθηνών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη συγγραφέα, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Η Ιφιγένεια Λεβέντη, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, μελέτησε τις ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου, που φυλάσσονται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας αλλά και στις Αρχαιολογικές Συλλογές Ελασσόνας,Λιβαδίου, Φαρσάλων και Αγιάς.

Οι επιτύμβιες στήλες οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο αποτελούν παραγωγή θεσσαλικών εργαστηρίων και παρουσιάζουν μεγάλη τυπολογική και ιδίως εικονογραφική ποικιλία, με πλέον χαρακτηριστικές αυτές με το αψιδωτό οξυκόρυφο πλαίσιο, που κατά κανόνα φέρει μία ανάγλυφη προτομή. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι γηγενής θεσσαλικός και δεν απαντά σε άλλες ελληνικές περιοχές στα ρωμαϊκά χρόνια, διαγράφοντας μια πορεία από τον ύστερο 1ο αι. π.Χ. ως τον 3ο αι. μ.Χ. και αποκαλύπτοντας ανθρώπινες ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πέτρα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα εκτεθούν στον χώρο υποδοχής του Μουσείου αντιπροσωπευτικές επιτύμβιες στήλες.

Είσοδος ελεύθερη.