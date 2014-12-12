Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ελασσόνας, με ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, καθώς εντοπίστηκε ίχνος αρκούδας σε μικρή απόσταση από το Αναψυκτήριο Ελασσόνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου, το πάτημα της αρκούδας καταγράφηκε σε χωματόδρομο περίπου ένα χιλιόμετρο μετά το Αναψυκτήριο.

Ο Σύλλογος καλεί τους κυνηγούς και τους πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

"Συνάδελφοι κυνηγοί να γνωρίζετε το πάτημα της αρκούδας που φαίνεται στις φωτογραφίες είναι μετά το αναψυκτήριο της Ελασσόνας στο ένα χιλιόμετρο περίπου από αυτό. Εφιστούμε την προσοχή και σε όσους περπατούνε στον συγκεκριμένο χωματόδρομο".

elassona884.gr (Α.Ν.)