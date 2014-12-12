Στον καθαρισμό του ρέματος που βρίσκεται κοντά στις Νέες Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης προχώρησε η ΔΕΥΑΛ, μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Να σημειωθεί ότι εργασίες καθαρισμού στο συγκεκριμένο σημείο είχαν χρόνια να γίνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα, όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Οι πιο πρόσφατες βροχές ανέδειξαν το πρόβλημα, καθώς ο αποδέκτης ομβρίων στο ρέμα, εξαιτίας της έντονης βλάστησης, δεν μπορούσε να δεχθεί τα νερά της βροχής, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάσης Μαμάκος, επικεφαλής κλιμακίου που αποτελούνταν από τον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή, κ. Δημήτρη Σαββοργινάκη και τον Διευθυντή Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Τάσο Αφέντη, ενώ μαζί τους ήταν και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γιάννουλης, κ. Κώστας Μπαράκος.