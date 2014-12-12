Το συντριβάνι επι των οδών Κούμα και Ασκληπιού, είναι το πρώτο γλυπτό της Νέλλας Γκόλαντα στη Λάρισα και κατασκευάστηκε το 1988. Το συγκεκριμένο έργο της Λαρισαίας καλλιτέχνιδας είναι αξιοθαύμαστο και υπήρξε ο προπομπός του γλυπτού ποταμού (κεντρική πλατεία και πλατεία Ταχυδρομείου). Είχε ωστόσο να καθαριστεί χρόνια ολάκερα με αποτέλεσμα να πιάσει πουρί. Όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εξειδικευμένο συνεργείο του Δήμου το καθάρισε σήμερα στο πλαίσιο της δράσης καθαρισμού σιντριβανιών χωρίς χημικά μέσα. Η Νέλλα Γκόλαντα, με καταγωγή από τα Αμπελάκια, έφυγε από τη ζωή τον Μάϊο του 2023 σε ηλικία 82 ετών. Ζούσε στην Αθήνα.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr