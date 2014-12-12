Ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης (φωτο)ανακοινώνει πως από την 1η Οκτωβρίου 2025 το οδοντιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας θα εφημερεύει σε καθημερινή βάση, ήτοι 30 ημέρες τον μήνα από 15 ημέρες που ίσχυε μέχρι σήμερα.