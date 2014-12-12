Ως το πλέον προβληματικό, όσον αφορά τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγράφεται το φετινό καλοκαίρι, με τις καθυστερήσεις να έχουν φέρει τους αγρότες στα όριά τους. Καθημερινά, παραγωγοί επικοινωνούν με τα γραφεία του ypaithros.gr και της «ΥΧ» εκφράζοντας την αγανάκτησή τους, καθώς τα χρήματα που περιμένουν εδώ και μήνες παραμένουν «άφαντα».

Παρά τις – μόλις χθες – διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΑΑΤ ότι οι πληρωμές των «παλιών βιολογικών» θα πραγματοποιούνταν άμεσα, η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική. Υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζουν ότι οι πολυαναμενόμενες πληρωμές θα καθυστερήσουν κι άλλο, χωρίς κανείς να μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Ούτε στις 22 Αυγούστου θα πληρωθούν τα παλιά Βιολογικά»

«Τελικά οι πληρωμές των παλιών Βιολογικών δεν θα γίνουν ούτε στις 22 Αυγούστου και μετατίθενται πλέον για το τέλος του μήνα», δηλώνει χαρακτηριστικά ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού στο ypaithros.gr. Όσον αφορά τα νέα Βιολογικά, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι τα προβλήματα που εντοπίζονται στους ελέγχους φέρνουν νέες καθυστερήσεις: «Πολλοί παραγωγοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και η ένταξή τους θα επανεκτιμηθεί. Έτσι, οι πληρωμές μετατίθενται για τον Σεπτέμβριο».

Και στα «παλιά βιολογικά» όμως η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς λόγω του ότι δύο φορείς πιστοποίησης βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν θα πληρωθούν οι παραγωγοί που συνεργάζονταν μαζί τους.

Σπάνιες φυλές και ζωοτροφές στον αέρα

Εξίσου αβέβαιο παραμένει το τοπίο και για τις υπόλοιπες δράσεις. Το πρόγραμμα για τις Σπάνιες Φυλές εντάσσεται στα «καινούργια» και μεταφέρεται και αυτό για τον Σεπτέμβριο, ενώ η πληρωμή για τις ζωοτροφές τοποθετείται στον ίδιο μήνα, μαζί με τα Φερτά Υλικά (de minimis).