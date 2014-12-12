Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο μεγάλο συλλαλητήριο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Καταγγέλλουν ότι «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή.

Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωσή μας. Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας να δώσουν δυναμικό παρών στην κινητοποίηση. Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία».

Τα σημεία αναχώρησης των κτηνοτρόφων, το πρωί της Τρίτης, από τον νομό Λάρισας είναι τα εξής: Τύρναβος, από την Κεντρική πλατεία αναχώρηση στις 6:00 π.μ., Λάρισα στον Νιαβή, αναχώρηση στις 6:00 π.μ.