Για επιστροφή των θερμοκρασιών στα επίπεδα των 40 βαθμών Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο σε ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.



Όπως εξηγεί, ενώ στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα επιμείνουν τα δυνατά μελτέμια που «δίνουν και ανάσες δροσιάς, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

Κατά τον μετεωρολόγο του Alpha οι θερμοκρασίες αυτές θα ταλαιπωρήσουν τις περιοχές αυτές μέχρι την προσεχή Τετάρτη.



Όσο για τον Δεκαπενταύγουστο, η εκτίμηση είναι ότι «ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες» ενώ «σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά».

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Θεσσαλία

Yψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται την Κυριακή στη Θεσσαλία, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Έχει τεθεί σε ισχύ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 10ης Αυγούστου 2025 έως και τις 24:00 της 10ης Αυγούστου 2025.