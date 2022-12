Φέτος τα Χριστούγεννα, το Φρούριο ετοίμασε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα αντάξιο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει στα 5 χρόνια λειτουργίας του ως πολυχώρος κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ως αγαπημένος γαστρονομικός προορισμός της πόλης που ξέρει καλά τη μαγική συνταγή να διοργανώνει τα πιο ευφάνταστα και καλαίσθητα events στον υπέροχο χώρο του.

Άλλωστε, τα Χριστούγεννα ταιριάζουν στο Φρούριο που προσφέρει αυτό τον μοναδικό συνδυασμό εσωτερικών και υπαίθριων χώρων που φέτος στολίστηκαν και φωτίστηκαν πλουσιοπάροχα για να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή, κομψή και διαφορετική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην πόλη και είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν το εορταστικό του πρόγραμμα που ξεκίνησε ήδη με την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του Beaujolais Nouveau 2022 πριν από λίγες μέρες, δίνοντας στους Λαρισαίους την ευκαιρία να γευτούν τις πρώτες εορταστικές νότες, τις πολλά υποσχόμενες για την συνέχεια... Christmas Parties με live μουσικές, Champagne Party, Φιλανθρωπικά Gala, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, ρεβεγιόν... και όλα αυτά με εξωστρέφεια σε συνεργασία με φορείς της πόλης!

Η επίσημη χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 2 Δεκεμβρίου με το πρώτο από τα δύο Christmas Parties με την Ελευθερία Μυτιλιού που έχει εντυπωσιάσει το λαρισαϊκό κοινό στο παρελθόν με τη φωνή της και την σκηνική της παρουσία & την Liaison Band από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει για μία ακόμη Παρασκευή, στις 9 Δεκεμβρίου με τους Μαριάννα Ζάχου στο τραγούδι & τον Δημήτρη Φωτίου στο πιάνο. Η Μαριάννα Ζάχου είναι η αγαπημένη φωνή της πόλης που κάθε φορά καταφέρνει να μαγνητίσει τους ακροατές με την φωνητική της εκφραστικότητα, βάθος και έκταση που καλύπτει ένα εντυπωσιακό μεγάλο ρεπερτόριο.

Ακολουθεί το Champagne Party, που έχει γίνει θεσμός εδώ και χρόνια στη πόλη της Λάρισας την τελευταία Κυριακή μεσημέρι πριν τα Χριστούγεννα, όπως ακριβώς ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα από το JUST.WINEBAR και συνεχίζεται τα τελευταία έτη στο Φρούριο. Οι φετινοί πρωταγωνιστές του στις 18 Δεκεμβρίου θα είναι οι Teo & Fay, το ντουέτο που έχουν τόσο αγαπήσει οι Λαρισαίοι! Το μουσικό τους concept είναι ανανεωμένο και κινείται σταθερά στη φιλοσοφία του συνδυασμού της ατμόσφαιρας ενός κοσμικού bar-restaurant με ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από ξένο, pop, swing ξένο και ελληνικό, και έντεχνο τραγούδι που εντάσσουν στο περιβάλλον με απίστευτο φρέσκο τρόπο δημιουργώντας ένα αυθόρμητο κέφι.

Το μεγάλο event των φετινών Χριστουγέννων στην πόλη αναμένεται να είναι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου το “Village de Boules” Christmas Gala, το φιλανθρωπικό gala που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας σε συνεργασία με το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8, το Metropolitan College, το Μουσικό Σχολείο Λάρισας και το περιοδικό the Common Sense? που θα πραγματοποιηθεί στη βεράντα του Φρουρίου με τη παρουσία της Big Band του Μουσικού Σχολείου που δώσει μια υπέροχη Christmas Jazz συναυλία υπό το φως του εντυπωσιακού δέντρου/installation που δεσπόζει στο χώρο.

Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό gala στο οποίο τα παιδιά του Γαλλικού Ινστιτούτου και οι φοιτητές του Metropolitan College δημιουργούν χριστουγεννιάτικες μπάλες έχοντας ως σημείο αφετηρίας μια σφαίρα από φελιζόλ. Ζωγραφίζουν, ντύνουν, τρυπούν, κόβουν, συνθέτουν, κρεμούν, κολλούν και δημιουργούν ευφάνταστα στολίδια... Στη δράση συνδράμουν και οι εικαστικοί της Λάρισας οι οποίοι φιλοτεχνούν αφιλοκερδώς μια συλλογή από εντυπωσιακές, πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες ειδικά για το “Village de Boules” Christmas Gala και δημιουργούν χριστουγεννιάτικα στολίδια/μικρά έργα τέχνης. Οι μπάλες θα εκτεθούν και θα τεθούν προς πώληση στην αυλή του Φρουρίου και τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ.

Η δράση θα ξεκινήσει από την Κεντρική Πλατεία της Λάρισας στις 19:30, με τους μαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου να διασχίζουν την πόλη μέχρι το λόφο φορώντας τα μαγικά σκουφιά τους και τραγουδώντας γαλλικά κάλαντα για μπουν στην αυλή του Φρουρίου όπου θα έχει στηθεί το χριστουγεννιάτικο bazaar του “Village de Boules” Christmas Gala. Στις 21:30 θα ξεκινήσει στην κεντρική αίθουσα του Φρουρίου το Christmas Party με την ζεστή φωνή της Ελευθερίας Μυτιλιού.

Η εβδομάδα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Η θεατρολόγος Αγλαΐα Νάκα επιστρέφει στην πόλη και παρουσιάζει με την εμψυχώτρια Κατερίνα Τίγκα την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου στις 17:00 στο αίθριο του Φρουρίου την χριστουγεννιάτικη διαδραστική παράσταση με κούκλα «Άγιος Βασίλης έρχεται;». Μα γιατί αναρωτιόμαστε; Αχ η παραμονή πρωτοχρονιάς πλησιάζει! Τα δέντρα έχουν στολιστεί, τα γλυκά έχουν φουρνιστεί και στο εργαστήρι του Άγιου Βασίλη είναι όλοι έτοιμα για την μεγάλη μέρα! Όλοι; Εεεε όχι ακριβώς δηλαδή να... ο Άγιος Βασίλης... δεν θέλει να μοιράσει τα δώρα! Δεν μοιράζει τα δώρα λέει χωρίς το τυχερό του σκουφί! Ναι το κόκκινο! Δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά! Έχουμε φάει τον τόπο!... Σουτ δεν πρέπει να μας ακούσει κανείς... Μόνο τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν και προσπαθήσουν να τον πείσουν. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία για δύο μόνο παραστάσεις, όχι μόνο να παρακολουθήσουν, αλλά να τραγουδήσουν, να παίξουν, να χορέψουν, να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν ως άλλοι ηθοποιοί στην παράσταση!

Last but not least... είναι τα δύο ρεβεγιόν, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, που εδώ και πέντε χρόνια είναι το σήμα κατατεθέν των χριστουγεννιάτικων εορτών όχι μόνο της ομάδας του Φρουρίου αλλά και όλων των Λαρισαίων... Φέτος, γιορτάζουμε την παραμονή των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους με τους Aladala Band. Ποιοι θα μπορούσαν να απογειώσουν περισσότερο τις δύο αυτές ξεχωριστές βραδιές πέρα από αυτή την τρελή μπάντα που τα κάνει όλα; Οι Χριστίνα Λιόλιου, Βασίλης Νάτσιο, Γιώργος Μαγαλιό και Θωμάς Παπουλάκο υπόσχονται να δημιουργήσουν με το ταλέντο τους και τη φρεσκάδα τους μια απίστευτα κεφάτη ατμόσφαιρα πέρα από κάθε φαντασία...

Και φέτος, τα Χριστούγεννα στη Λάρισα, είναι Φρούριο!

Δεν γίνεται άλλωστε να είσαι Λαρισαίος και να μην έχεις συνδέσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στην πόλη με τα εορταστικά happenings που εδώ και χρόνια διοργανώνει η ομάδα του «Φρουρίου»...





Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

• Παρασκευή 2/12, 21:30

Christmas Party με την Ελευθερία Μυτιλιού & την Liaison Band

• Παρασκευή 9/12, 21:30

Christmas Party με τους Μαριάννα Ζάχου & Δημήτρη Φωτίου

• Κυριακή 18/12, 14:00

Champagne Party με τους Teo & Fay

• Τετάρτη 21/12, 20:00

“Village de Boules” Christmas Gala, μετά τις 21:00 Pre Christmas party με την Ελευθερία Μυτιλιού

• Σάββατο 24/12, 22:00

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με τους Aladala band

• Τρίτη 27/12 & Πέμπτη 29/12, 17:00

Παιδικές παραστάσεις στο αίθριο του Φρουρίου “Ο Άγιος Βασίλης έρχεται;”

• Σάββατο 31/12, 23:00

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με τους Aladala band