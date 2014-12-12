Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακό ρυθμό, πολλές φάσεις και συνολικά επτά γκολ, η ΑΕΛ Novibet γνώρισε βαριά ήττα με 5-2 από τον Βόλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων, δείχνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Ο ΝΠΣ Βόλος προηγήθηκε με τον Κόμπα στο 3′ με κοντινή προβολή, με την ΑΕΛ Novibet να διαμαρτύρεται για χέρια του Κάργα στο 9′ με τον κ. Παπαπέτρου και τον VAR κ. Παπαδόπουλο να μην βλέπουν… παράβαση!

Την οποία εν τέλει είδαν τελικά στο δεύτερο χέρι του Κάργα στη βραδιά στο 19′, όταν σε σουτ του Ατανάσοφ ο Κάργας απέκρουσε με τον αγκώνα και με την συνδρομή και του VAR, ο κ. Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ατανάσοφ που ισοφάρισε το παιχνίδι.

Προσωρινά όμως διότι στο 25′ ο Χουάνπι με κοντινό πλασέ σε ριμπάουντ από απόκρουση του Μελίσσα σε σουτ του Κόμπα, έδωσε και πάλι το προβάδισμα στο Βόλο, για το 1-2 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε εκ νέου από κόρνερ του Ατανάσοφ, πρώτη κεφαλιά του Ουάρντα και τελείωμα του Λεάντρο Γκαράτε στο 51′ με τους «βυσσινί» να μην μπορούν να κρατήσουν αυτό το σκορ για περισσότερα από πέντε λεπτά, με τον Λάμπρου στο 56′ να δίνει και πάλι το προβάδισμα για τον Βόλο.

Ο Χουάνπι στο 75′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-4 από γύρισμα του Φορτούνα, ενώ το τελικό 2-5 διαμόρφωσε ο Τζόκα στο 87ο λεπτό.

Τα Γκολ

0 – 1 3′ Κόμπα.

1 – 1 22′ (π.) Ατανάσοφ.

1 – 2 25′ Χουάνπι.

2 – 2 51′ Γκαράτε.

2 – 3 56′ Λάμπρου.

2 – 4 75′ Χουάνπι.

2 – 5 87′ Τζόκα.

Πειθαρχικός Έλεγχος

ΑΕΛ Novibet: 45′ Πέρεζ, 45’+3′, Γκαράτε, 74′ Ουάρντα, 77′ Ατανάσοφ.

ΝΠΣ Βόλος: 45’+1′ Χέρμανσον, 74′ Κόμπα, 77′ Φορτούνα.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86′ Γιούσης), Παντελάκης (46′ λ.τ. Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (79′ Κοσονού), Πέρες, Ατανάσοφ, Ουάρντα, Σαγάλ (63′ Μούργος), Τούπτα (86′ Στάικος), Γκαράτε.

ΝΠΣ Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83′ Ασεχνούν), Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνεζ (83′ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα (90′ Θαρθάνα), Λάμπρου (69′ Μύγας), Χάμουλιτς (90′ Μακνί).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Παπαπέτρου (Αθηνών), Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Αρμακόλας (Κυκλάδων), Κατοίκος (Αθηνών).

VAR/AVAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Τομαράς (Θράκης).