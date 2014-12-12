Συγκινητικές στιγμές στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας πριν το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ για το Κύπελλο ΕΛλάδας Betsson. Λίγο πριν τη σέντρα οι γηπεδούχοι τίμησαν τη μνήμη του Παναγιώτη Μπαχράμη, ο οποίος εκτός από τη Μαύρη Θύελλα, είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΛ.

Η διοίκηση της Καλαμάτας μαζί με τον Δήμο Καλαμάτας τίμησαν τη μνήμη του Παναγιώτη Μπαχράμη, πριν από τη σέντρα του αγώνα Καλαμάτα–ΑΕΛ για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τα αναμνηστικά στη μνήμη του εκλειπόντος, ο οποίος είχε αγωνιστεί τόσο στη Μαύρη Θύελλα, όσο και στην ομάδα της Λάρισας, έλαβαν μέλη της οικογένειάς του σε μία συγκινητική απονομή.

Μπορεί ο Παναγιώτης Μπαχράμης να έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 15 χρόνια όμως η μνήμη του, τόσο στην Καλαμάτα, όπου το όνομά του κοσμεί το γήπεδο του παλαιού στρατοπέδου, όσο στην ΑΕΛ, αλλά και σε όσους τον γνώριζαν παραμένει ανεξίτηλη.

sport24.gr