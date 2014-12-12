Την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος πανηγύρισε η ΑΕΛ, επικρατώντας εκτός έδρας της Καλαμάτας με ανατροπή, 1-2. Τσάκλα στο 53′ και Μούργος στο 77′ χάρισαν το εισιτήριο της πρόκρισης

Η ΑΕΛ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο (1-0 στο 33’ με τον Παμλίδη), αντέδρασε υποδειγματικά στην επανάληψη. Με τέρματα των Τσάκλα (53’) και Μούργου (77’), πέτυχε την ολική ανατροπή και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσηνίας, η ζέστη δυσκόλεψε τους ποδοσφαιριστές, ωστόσο οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση για ποδόσφαιρο και φάσεις.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους μόλις στο 4’, όταν το σουτ του Σιλά πέρασε άουτ, ενώ η ΑΕΛ απάντησε άμεσα με τον Στάικο (5’). Η Καλαμάτα είχε δύο σημαντικές στιγμές με τον Μορέιρα (9’) και τον Παμλίδη (29’), με το γκολ να έρχεται τελικά στο 33’ από τον τελευταίο, ο οποίος με όμορφη κίνηση και πλασέ έκανε το 1-0.

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ μπήκε αποφασισμένη να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Τσάκλα με κεφαλιά στο 53’ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ η πίεση συνεχίστηκε με ευκαιρίες από Στάικο (63’) και Βαρσάμη (65’). Το γκολ της ανατροπής ήρθε στο 77’, όταν ο Σάββας Μούργος εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, γράφοντας το τελικό 1-2.

Στο 88’ ο Τούπτα βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κ. Κατοίκου, το σκορ δεν άλλαξε και η ΑΕΛ πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας πρόκριση!

Τα Γκολ

1 – 0 33′ Παμλίδης

1 – 1 53′ Τσάκλα

1 – 2 77′ Μούργος

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Μορέιρα (82′ Γκάμα), Οικονόμου, Παμλίδης (82′ Κωτσόπουλος), Σπυράκος, Μπονέτο (69′ Φριμπόνγκ), Τσέλιος (58′ Μάντζης), Τσερνομάζ (69′ Λεμονής).

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Φεριγκρά (74′ λ.τ. Παντελάκης), Τσάκλα, Στάικος, Ατανάσοφ (82′ Σουρλής), Τούπτα, Μούργος, Γκρόζος (60′ Βαρσάμης), Γκαράτε (60′ Γιούσης).

.