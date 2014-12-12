Κάλεσμα για συγκέντρωση για το δυστύχημα των Τεμπών
Λάρισα | 05 Σεπ 2025, 09:20
Κάλεσμα για συγκέντρωση, και, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας ανακοινώθηκε χθες μετά την ανάρτηση την ανάρτηση κας Μαρίας Καρυστιανού για συγκέντρωση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις 19:00.
