Η παράταξη "Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης Δ. Τεμπών", σε μήνυμά της, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρει:

"Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η παράταξη μας «Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης» εκφράζει τις θερμότερες ευχές της σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Η πρώτη μέρα στο σχολείο σηματοδοτεί μια νέα αρχή γεμάτη όνειρα, προσδοκίες και δημιουργία. Κάθε σχολική χρονιά είναι ένα ταξίδι γνώσης και εμπειριών που ανοίγει δρόμους στο μέλλον των παιδιών μας και δίνει δύναμη στην κοινωνία μας.

Ευχόμαστε η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο, συνεργασία και επιτυχίες για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους!"