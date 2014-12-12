Πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας σε 30 σχολεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και στη Λάρισα, προκειμένου μαθητές γυμνασίου και λυκείου να εκπαιδευτούν στην τεχνητή νοημοσύνη για να «τσιμπάνε» τα λάθη και να διακρίνουν τα «τέρατα» του Διαδικτύου.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) μέσα στον κόσμο του Διαδικτύου, στον οποίο οι ειδήσεις συνοδεύονται από τα σχόλια και τις ερμηνείες των χρηστών, είναι πολύ εύκολο κάποιος να χαθεί, και αντί να μάθει τι πραγματικά συνέβη, να διαβάσει πώς ερμηνεύει κάθε χρήστης αυτό που συνέβη. Έτσι, πέφτει θύμα παραπληροφόρησης. Υπάρχουν «κλειδιά» που μας επιτρέπουν να διακρίνουμε το αληθινό από το ψεύτικο; Προφανώς από τις πιο ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά, που δεν έχουν αποκτήσει την κριτική ικανότητα και εμπειρία να διακρίνουν την παραπληροφόρηση.

Το υπουργείο Παιδείας θα οργανώσει μέσα στο επόμενο σχολικό έτος πρόγραμμα ειδησεογραφικής παιδείας για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, με τίτλο «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες». Ο στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, τέτοια που να μπορούν να επιβιώνουν στον βομβαρδισμό δικτύωσης που δέχονται καθημερινά στο κινητό τους τηλέφωνο.

Και είναι σημαντικό οι μαθητές να αποκτήσουν «ανοσία» στην παραπληροφόρηση. Η έκθεση «Fakeless» που παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, εξηγούσε πώς αντιδρά ο εγκέφαλός μας στην παραπληροφόρηση. Κύριο όργανο είναι η αμυγδαλή του εγκεφάλου, ένα σύμπλεγμα πυρήνων στον κροταφικό λοβό του φλοιού, που ενεργοποιείται με την παρουσία δυνητικά απειλητικών πληροφοριών ή την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων. Όταν οι ειδήσεις χρησιμοποιούν εικόνες ή γλώσσα που σχετίζονται με τον κίνδυνο, η αμυγδαλή διεγείρει τη σκέψη μας και τη θέτει σε μία γρήγορη, διαισθητική λειτουργία. Σε μια τέτοια κατάσταση, πιστεύουμε εύκολα στις ψευδείς ειδήσεις. Η αμυγδαλή ενεργοποιείται, επίσης, όταν υπερασπιζόμαστε δηλώσεις στις οποίες πιστεύουμε ειλικρινά, παρά τα ακλόνητα αντεπιχειρήματα. Σύμφωνα με τους μελετητές της έκθεσης –δημιουργήθηκε από το Goethe-institut και τον οργανισμό Kunsht (Ουκρανία)–, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός προκαλεί αλλαγές στην κατανάλωση και την παραγωγή των μέσων επικοινωνίας. Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για την πληροφόρηση».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το επόμενο σχολικό έτος σε 30 σχολεία (ενδεικτικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Χανιά, Πάτρα) και θα ενταχθεί στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, όπου αναπτύσσονται διάφορα προγράμματα που ενημερώνουν τους μαθητές για σύγχρονα θέματα. Στόχος είναι το πρόγραμμα, μετά την πιλοτική υλοποίησή του, να εφαρμοστεί σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.

