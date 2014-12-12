Στα σημερινά εγκαίνια του «Ιπποκράτειου Τόπου» αναφέρεται με ανάρτηση στο fb ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης:

«Εγκαινιάζεται σήμερα ο «Ιπποκράτειος Τόπος», ένα εμβληματικό έργο, μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη Λάρισα του 2030 όπως δηλώναμε. Έργο για το οποίο εργαστήκαμε σκληρά σχεδόν δυο χρόνια και είναι χαρά μου που θα παραβρεθώ σ τα εγκαίνια, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής.

Μελέτη, χρηματοδότηση μετά από πίεση στην κυβέρνηση, δημοπράτηση, ανάδειξη αναδόχου, έναρξη της υλοποίησης, όπως συμβαίνει με όλα τα έργα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη πόλη. Ένα έργο, που μαζί με άλλα, όπως η διαδρομή ενοποίησης των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, εξέφραζε το όραμά μας για εξωστρέφεια της Λάρισας.

Γι’ αυτό επιτρέψτε μου να πω κάποια πράγματα. Το όραμά μας στηρίχθηκε στα έργα ανάπλασης της πόλης, στην ανάδειξη των σπουδαίων πολιτιστικών υποδομών της και των μνημείων της, στις πολιτιστικές δράσεις και τις συνέργειες με φορείς εντός και εκτός πόλης. Στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδιασμού «συναντηθήκαμε» με το Διάζωμα και το Σταύρο Μπένο. Η βοήθειά του πολύτιμη, όπως έγινε και με τις μελέτες αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου μας. Οι ευχαριστίες για τις συνέργειες αυτονόητες. Την υπό διαμόρφωση πολιτιστική διαδρομή από το Αλκαζάρ μέχρι το Διαχρονικό την περπατήσαμε μαζί τον Ιούλιο του 2023.

Θέλω να επισημάνω με τούτα, ότι η πόλη άνοιξε δρόμους με συνέργειες, σε δύσκολους καιρούς, με περιοριστικές πολιτικές για την αυτοδιοίκηση. Ο απόηχος αυτών των συνεργειών ξεπέρασε τα όρια της πόλης, όπως με τις ετήσιες εκδηλώσεις για τον Ιπποκράτη, άμεσα συνδεδεμένες με το έργο που εγκαινιάζεται σήμερα, μας έφερε σε επαφή με προσωπικότητες και φορείς διεθνούς κύρους.

ΕΤΣΙ ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».