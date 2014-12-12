Το καλοκαιρινό νεσεσέρ εμπλουτίζεται και με τα κατάλληλα παιδικά προϊόντα για τη περιποίηση της επιδερμίδας και τη μέγιστη προστασία τους!

Γνωρίζετε, τι πρέπει να περιλαμβάνει;

Οι διακοπές πλησιάζουν, με τους μικρούς μας φίλους να περιμένουν πως και πως το παιχνίδι στον ήλιο, στη θάλασσα και στο πάρκο. Όπως κάθε χρονιά, θέλετε να προετοιμαστείτε εφοδιάζοντας ένα νεσεσέρ με τα απαραίτητα προϊόντα για τη παιδική περιποίηση και φροντίδα της ευαίσθητης επιδερμίδας τους.

Ας δούμε μαζί με το Pharm16.gr, το μεγαλύτερο online φαρμακείο, τα απαραίτητα παιδικά προϊόντα που πρέπει να πάρετε μαζί σας στις διακοπές για να απολαύσετε κάθε στιγμή με το παιδί σας χωρίς άγχος.

Αντηλιακό προσώπου και σώματος για παιδιά

Μέγιστη προστασία από τον ήλιο και ενυδάτωση για ατελείωτο παιχνίδι, χωρίς να φοβάστε για τη πρόκληση ηλιακών εγκαυμάτων και ερεθισμών.

Δεν μπορεί να λείπει από το καλοκαιρινό νεσεσέρ ένα παιδικό αντηλιακό προσώπου και σώματος με υψηλό SPF!

Korres Yoghurt SPF50 Kids Γιαούρτι Παιδικό Αντηλιακό Spray Προσώπου & Σώματος 150ml

Ανθεκτικά στο νερό, τα παιδικά αντηλιακά με φυσικά φίλτρα και ενυδατικά συστατικά, θα προστατεύσουν το ευαίσθητο δερματάκι του από τις ακτίνες UVA και UVB, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ηλιακό έγκαυμα, εμφάνιση κηλίδων αλλά και ηλιακό εξάνθημα.

Επιλέξτε ένα παιδικό αντηλιακό spray με SPF 50, γρήγορης απορρόφησης, που προσφέρει πλούσια ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο. Εμπλουτισμένο με γιαούρτι, πανθενόλη, έλαια καρύδας και αμυγδάλου βοηθάνε στην ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού διατηρώντας το παιδικό δέρμα εξαιρετικά απαλό.

Χωρίς να αφήνει λευκά ίχνη, απορροφάται γρήγορα και χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας!

Εντομοαπωθητικό για παιδιά

Απομακρύνετε τα ενοχλητικά κουνούπια, τις σκνίπες και άλλα έντομα με τα κατάλληλα εντομοαπωθητικά προϊόντα για παιδιά!

Εντομοαπωθητικά spray, γαλακτώματα και αυτοκόλλητα εμπλουτισμένα με αιθέρια έλαια ευκάλυπτου, λεβάντας, σιτρονέλλας, γερανιόλης απωθούν αποτελεσματικά τα κουνούπια, τις σκνίπες, ακόμα και το κουνούπι τίγρης. Σε συνδυασμό και με ενυδατικούς παράγοντες όπως βιταμίνη Ε και αλλαντοΐνη, προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση και θρέψη στην επιδερμίδα.

Frezyderm Crilen Εντομοαπωθητικό Γαλάκτωμα 125ml

Επιλέξτε ένα ενυδατικό εντομοαπωθητικό γαλάκτωμα για παιδιά που απωθεί αποτελεσματικά τα έντομα και ταυτόχρονα, προσφέρει πλούσια ενυδάτωση. Εμπλουτισμένο με σιτρονέλλα, αλλαντοΐνη και βιταμίνη Ε θα κρατήσουν τα κουνούπια και τις σκνίπες μακριά τους.

After bite για την ανακούφιση από τα τσιμπήματα

Για τις διακοπές και τις βόλτες σας, ένα after bite προϊόν θα χαρίσει άμεση ανακούφιση και καταπράυνση στο ερεθισμένο δέρμα του παιδιού σας.

After bite gel, γαλακτώματα αλλά και σε μορφή roll on, εμπλουτισμένα με καταπραϋντικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά όπως πανθενόλη, καλέντουλα, χαμομήλι, αλόη ανακουφίζουν άμεσα το δέρμα από την έντονη φαγούρα και αποτρέπουν τις μολύνσεις.

Frezyderm Crilen After Nip Gel Ανακούφισης Ερεθισμένου Δέρματος από Τσιμπήματα Εντόμων 30ml

Κατάλληλο για τα παιδιά σας, προτιμήστε ένα after bite gel με λεπτόρρευστη υφή για την άμεση ανακούφιση μετά το τσίμπημα και μια μοναδική αίσθηση δροσιάς.

Μετά από τσιμπήματα κουνουπιών, σκνίπας ή την επαφή τους με τσούχτρες, μέδουσες, τσουκνίδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δερματάκι τους, θα μειώσει τον ερεθισμό και τον κνησμό και ταυτόχρονα, θα προσφέρει ήπια βακτηριακή προστασία.

Αυτοκόλλητα επιθέματα για παιδιά

Για τις πληγές και τις γρατζουνιές, τα παιδικά αυτοκόλλητα επιθέματα θα προστατεύσουν το τραυματισμένο δέρμα τους !

Φιλικά προς την επιδερμίδα τους, προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από μικρόβια, ρύπους ή τη σκόνη και επούλωση των πληγών.

Μπορείτε να τα βρείτε σε πολλά σχέδια με τους αγαπημένους τους παιδικούς ήρωες για να επιλέξετε τα αγαπημένα τους!

Ανακαλύψτε στο online φαρμακείο Pharm16 τα απαραίτητα προϊόντα για τη παιδική περιποίηση και προστασία της επιδερμίδας τους από τα πιο αξιόπιστα brands σε μοναδικές τιμές!

Αδιάβροχα παιδικά αντηλιακά προσώπου και σώματος για προστασία από τον ήλιο, εντομοαπωθητικά προϊόντα για παιδιά, after bite προϊόντα για την άμεση ανακούφιση της επιδερμίδας τους σας περιμένουν!