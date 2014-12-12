O πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη έξι κατηγορούμενοι από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλούνται σε απολογία από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή (Σοφία Σπίγγου) οι κλήσεις σε απολογία θα καλούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντός του Νοεμβρίου και θα αφορούν όλους τους κατηγορουμένους της υπόθεσης που έχουν παραπεμφθεί μαζί με τον πρώην υφυπουργό. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ακόμη επτά πρόσωπα που είχαν ήδη απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη πριν καταλήξει η δικογραφία στον Αρειο Πάγο.

Ανάμεσα στα μη πολιτικά πρόσωπα είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη έξι κατηγορούμενοι από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντως, ο κ. Αγοραστός κατά την απολογία του στον κ. Μπακαΐμη φέρεται να είχε αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως ο ρόλος της περιφέρειας ήταν υποστηρικτικός με τη συνδρομή μηχανημάτων, αλλά και πως η διαχείριση του πεδίου ήταν αρμοδιότητα των αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών.

Μόλις σταλούν οι κλήσεις, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν και να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τον τελικό λόγο πάντως για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στο μεταξύ, άνοιξε η «αυλαία» της ανάκρισης και για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή, που επίσης έχει παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Ο ειδικός ανακριτής του δικαστικού συμβουλίου Ηλίας Γιαρένης έχει ήδη δεχθεί κάποιες παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αλλά η ανακριτική διαδικασία και η εξέταση μαρτύρων θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του ο Αρειος Πάγος έκανε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα παραδίδεται ειδικός χώρος στο κτίριο του εφετείου στην Αθήνα για τη διεξαγωγή της ανάκρισης, που παρέχει όλα τα εχέγγυα ώστε η ανακριτική διαδικασία να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα. Ανάλογος χώρος είχε διατεθεί στον 7ο όροφο του εφετείου και για τη διεξαγωγή της ανάκρισης με κεντρικό πρόσωπο τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Καθημερινής)