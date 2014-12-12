Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, επισκέφθηκε τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Λάρισα, όπου είχε συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια Θεσσαλίας, κα Φρόσω Χατζηκωνσταντίνου, καθώς και με το σύνολο των εργαζομένων της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προγράμματα που «τρέχουν» στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που υλοποιούνται μετά τις καταστροφές του «Daniel», αλλά και στις πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας.

Ο κ. Καπετάνος δήλωσε:

«Η ΔΥΠΑ αποδεικνύει με πράξεις ότι βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Θεσσαλίας και σε κάθε συμπολίτη μας που αναζητά εργασία ή θέλει να στηρίξει το επαγγελματικό του βήμα. Τα προγράμματα που υλοποιούνται δίνουν πραγματικές ευκαιρίες σε νέους, ανέργους και επιχειρήσεις. Ως Κυβέρνηση, με την καθοδήγηση της Υπουργού Εργασίας κας Νίκης Κεραμέως, κάνουμε πράξη το σχέδιο για ουσιαστική μείωση της ανεργίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας και επιστροφή νέων ανθρώπων στον τόπο τους».

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο κ. Καπετάνος επισκέφθηκε το ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, τις Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ, καθώς και τον βρεφονηπιακό σταθμό της, στην Γιάννουλη που είχε καταστραφεί από τον «Daniel» και ήδη βρίσκεται σε φάση πλήρους ανακατασκευής. Όπως έχει δεσμευθεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σταθμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει ξανά στις αρχές του νέου έτους και ειδικότερα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Ήδη στο κτήριο εργάζεται συνεργείο υπό την επίβλεψη μηχανικών της τεχνικής εταιρείας, με τις εργασίες να προχωρούν κανονικά, με την επιστασία της ΔΥΠΑ και της μηχανικού κας Μαρίας Γιαννακού.

Ο κ. Καπετάνος υπογράμμισε:

«Ορισμένοι βιάστηκαν να πουν ότι οι δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και η δική μου πρώτη επίσκεψη, δεν ήταν συμβατές χρονικά με την πρόβλεψη αποπεράτωσης του έργου.

Έκαναν λάθος.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα παραδοθεί κανονικά τον Φεβρουάριο του 2026, όπως ακριβώς έχει δημόσια ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διοίκηση της ΔΥΠΑ και οι υπεύθυνοι της τεχνικής εταιρίας με διαβεβαίωσαν ότι το έργο θα παραδοθεί στα παιδιά και στις οικογένειες τους το συντομότερο δυνατόν, ήτοι στο τέλος Φλεβάρη του νέου έτους.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ την Περιφερειακή την κα Φρόσω Χατζηκωνσταντίνου για την εξαιρετική της παρουσία που δείχνει απτά αποτελέσματα, καθώς και όλο το προσωπικό της ΔΥΠΑ για την εξαιρετική τους δουλειά που διαπίστωσα και δια ζώσης ότι κάνουν».

Η επίσκεψη του κ. Καπετάνου ολοκληρώθηκε αφού επισκέφτηκε και συνομίλησε με όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα Γραφεία της ΔΥΠΑ καθώς και με πολίτες, εστιάζοντας στα προγράμματα μείωσης της ανεργίας που κατάφερε η κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία χρόνια.