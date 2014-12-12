Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, με βασικό θέμα τη διατήρηση του στρατοπέδου της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης (61 ΜΕ) στα Φάρσαλα.

Ο κ. Καπετάνος τόνισε ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή, η οποία έχει πληγεί όσο καμία άλλη από φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια(Ianos,Daniel,Helias,Diomidis,ευλογιά).

Παράλληλα, επισήμανε πως η 61 ΜΕ διαθέτει υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 3.500 επιστρατεύσιμους, ενώ υπηρετούν ήδη 30 έφεδροι εθνοφύλακες και 35 στρατιωτικοί.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι η παρουσία της Μονάδας στα Φάρσαλα δεν αποτελεί μόνο θέμα στρατιωτικής ετοιμότητας, αλλά και στήριξης της τοπικής κοινωνίας, που δοκιμάστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καπετάνος έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ειδικότερα για τη διαβάθμιση και εξέλιξη των υπαξιωματικών, ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του προσωπικού.

Κλείνοντας, ο κ. Καπετάνος ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό Νίκο Δένδια για την άμεση ανταπόκριση και την κατανόησή της συνάντησης τους, εκφράζοντας την ευχή ότι το Υπουργείο θα σταθεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στα δίκαια αιτήματα της περιοχής.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι ακούει, νοιάζεται και στηρίζει τις κοινωνίες — με έργα, σχέδιο και σεβασμό στους ανθρώπους του τόπου μας» τόνισε ο Λαρισαίος βουλευτής