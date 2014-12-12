Στη Γιορτή Μανιταριού στην Ανατολή Αγιάς παρευρέθηκε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, εκφράζοντας τη στήριξή του σε μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Καπετάνος τόνισε ότι «το μανιτάρι είναι ένα προϊόν που συνδυάζει τη φύση, τη γεύση και την παράδοση του τόπου μας. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αγιά και δείχνει τι μπορεί να πετύχει μια κοινότητα όταν συνεργάζεται με μεράκι, συλλογικότητα και αγάπη για τον τόπο της».

Στη συνέχεια, συνεχάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολής, τον Δήμο Αγιάς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Σύλλογο Μανιταρόφιλων Θεσσαλίας και όλους τους εθελοντές «που κρατούν ζωντανή αυτή τη γιορτή και προβάλλουν τον τόπο και τα προϊόντα του πέρα από τα όρια της Θεσσαλίας».

Ο κ. Καπετάνος υπογράμμισε ότι η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί προτεραιότητα, καθώς «συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη, δίνοντας ζωή και προοπτική στην ύπαιθρο».

Η Γιορτή Μανιταριού στην Ανατολή Αγιάς συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών και αναδεικνύει την αξία των τοπικών προϊόντων, μέσα από δράσεις, γεύσεις και εκδηλώσεις που τιμούν την παράδοση και τους ανθρώπους του χωριού.

Τέλος, ο κ. Καπετάνος επισκέφθηκε τα δύο μικρά, αλλά πολύτιμα μουσεία του χωριού, με παραδοσιακά εργαλεία, φορεσιές και εικόνες ορθόδοξης πίστης που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα.