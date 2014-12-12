«Η σημαντική αυτή δράση εξωστρέφειας, την οποία διοργανώσαμε οι επτά Γραμματείς των Αποκεντρωμένων με πρωτοβουλία του συναδέλφου και καλού φίλου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, αποτελεί την πρώτη από μια σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το σημαντικό έργο που επιτελείται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας» .

Τα παραπάνω τόνισε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Βασίλη Σπανάκη και του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σάββα Χιονίδη.

«Είναι μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δεν γνωρίζουν το έργο που επιτελούμε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Επίσης πολλοί θεωρούν πως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι ένας ακόμη γραφειοκρατικός θεσμός. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μια πολύ σημαντική αποστολή: να ασκήσουμε μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με διαφάνεια και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Καραλαριώτου.

«Ασκώντας τον έλεγχο νομιμότητας στις Περιφέρειας και στους Δήμους, διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον της χώρας προς όφελος πάντα των πολιτών .Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι αποφάσεις τους έχουν έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς τα θέματα που διαχειριζόμαστε άπτονται της πραγματικής ανάπτυξης. Το περιβάλλον, τα ύδατα, η χωροταξία, η αγροτική πολιτική, η πολεοδομική πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική η ψηφιακή διακυβέρνηση και καινοτομία, η δημόσια περιουσία και οι κοινωφελείς περιουσίες, σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά, υποδηλώνουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της δουλειάς μας. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχω συναντήσει μια σπουδαία υπηρεσία, ικανή, με επάρκεια και με μεγάλη ποιότητα, που υποστηρίζει όλες αυτές τις αρμοδιότητες», κατέληξε η κα Καραλαριώτου.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει πολύτιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, από τον πλούτο του πολιτισμού της έως τη δυναμική της επιχειρηματικότητας, της αγροτικής παραγωγής και τις μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφερειών και Δήμων είναι το κλειδί για να προσφέρουμε περισσότερα στις τοπικές κοινωνίες με δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών».

Τα παραπάνω δήλωσε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, αμέσως μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Είμαστε εδώ και αποτελούμε το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση, εργαζόμενοι για την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη», κατέληξε η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στο περίπτερο της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε και στο περίπτερο της ΚΕΔΕ, όπου παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιου, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Ο έλεγχος των αποφάσεων νομιμότητας των Περιφερειών και των Δήμων, μια από τις πλέον σημαντικές αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αποτελεί, όχι μόνο εχέγγυο νόμιμων διαδικασιών, αλλά και πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής», δήλωσε η κα Καραλαριώτου, η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς Δημάρχους απ’ όλη τη χώρα.