Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό και τους δημάρχους του Νομού Φθιώτιδας πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, μετά από πρόσκληση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου.

Με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανός, αφού καλωσόρισε την κα Καραλαριώτου στην έδρα της Περιφέρειας, της ευχήθηκε «μια καλή και παραγωγική θητεία, προς όφελος πάντα του τόπου μας και των συμπολιτών μας». Τόνισε ότι είναι σημαντικό στο κρίσιμο πόστο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «να βρίσκεται μια γυναίκα που ακούει και καταλαβαίνει τους Αυτοδιοικητικούς, καθώς η ίδια έχει υπηρετήσει για χρόνια τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως είπε και πρόσθεσε: «Η επιλογή της να συγκαλέσει την πρώτη σύσκεψη στην Φθιώτιδα, παρουσία των δημάρχων του Νομού, δείχνει πως πρόκειται για την αρχή μιας ελπιδοφόρας συνεργασίας!»

«Με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό είχαμε μια πρώτη συνεργασία. Ανταλλάξαμε απόψεις για τα ζητήματα που απασχολούν την Περιφέρεια και τους Δήμους και είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για το σημαντικό έργο που έχει υλοποιήσει o κ. Σπανός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας . Είναι ένας άνθρωπος με εμπειρία και γνώση. Είμαι σίγουρη πως με τον Περιφερειάρχη θα συνεργαστούμε στενά σε όλα τα επίπεδα, δουλεύοντας με στόχο να λύνουμε προβλήματα, να απλοποιούμε διαδικασίες και να μειώνουμε τον χρόνο ανταπόκρισης σε αιτήματα που αφορούν τους πολίτες.

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια δυναμική Περιφέρεια, με ισχυρή παραγωγική βάση, δραστήρια επιχειρηματική κοινότητα, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα», τόνισε η κα Καραλαριώτου, ευχαριστώντας τον για την θερμή υποδοχή.

Με τους Δημάρχους του Ν. Φθιώτιδας

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανού, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Σανίδα και των δημάρχων Λαμίας κ. Παπαϊωάννου, Αμφίκλειας-Ελάτης κα Στιβακτή, Στυλίδας κ. Αποστόλου, Μακρακώμης κ. Χατζή, Δομοκού κ. Λιόλιου, Καμένων Βούρλων κ. Κυρμανίδη και Λοκρών κ. Ζεκεντέ.

Οι δήμαρχοι του Ν. Φθιώτιδας αφού ευχήθηκαν στην νέα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, δήλωσαν ικανοποιημένοι για την πρωτοβουλία που έλαβε να συγκαλέσει την σύσκεψη, τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η μεγάλη εμπειρία της σε θέματα Αυτοδιοίκησης.

Στην τοποθέτησή της η Γραμματέας παρουσίασε το όραμά της για μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση που θα στέκεται δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα συμβάλλει ενεργά την πρόοδο και την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας.

«Πιστεύω βαθιά πως η επιτυχία δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός θεσμού, αλλά αποτέλεσμα ομαδικό, αποτέλεσμα στενής και ουσιαστικής συνεργασίας», τόνισε με τη σειρά της η κα Καραλαριώτου, επισημαίνοντας πως «είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε από κοινού εκείνον τον βηματισμό και εκείνο το πλαίσιο της συνεργασίας που θα μας επιτρέψει να εργαστούμε ουσιαστικά για την επίτευξη λύσεων στα προβλήματα των πολιτών».

«Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για συνεργασία, ενώ στόχος μου είναι να επισκεφτώ κάθε Δήμο, για μια πιο αναλυτική ενημέρωση», δήλωσε η κα Καραλαριώτου.