Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (29/10) περίπου στις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Καρδίτσας, μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας χρηματαποστολής έξω από την Εθνική Τράπεζα στην κεντρική πλατεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέος Αγών, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, εντός του οχήματος της εταιρείας security που εκτελούσε τη χρηματαποστολή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας της ειδικής κασετίνας μεταφοράς χρημάτων με αποτέλεσμα ο συνοδός υπάλληλος να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

Διερχόμενοι πολίτες επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό του υπαλλήλου ο οποίος εκείνη την ώρα είχε αναπνευστική δυσχέρεια και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη για τη διερεύνηση του περιστατικού, αποκλείοντας το χώρο.

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας στις χρηματαποστολές, ο οποίος είναι ευαίσθητος, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας απελευθερώνει αμπούλα χρώματος που χρωματίζει το περιεχομένου της. Αυτό συμβαίνει ώστε σε περίπτωση απόπειρας κλοπής να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα.