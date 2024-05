Η Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Καρκίνος Στομάχου: Αλήθειες & Μύθοι» την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024, στο Ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής της Κλινικής, κ. Δημήτριος Ζαχαρούλης.

Η συνάντηση έχει σκοπό να δώσει βήμα σε ειδικούς και καταξιωμένους ιατρούς, για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με το Καρκίνο του στομάχου. Εκτός από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχει προσανατολισμό σε νέες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας καθώς οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν καθημερινά και σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη προσαρμογών, αλλαγών, νέων δοκιμών και μελετών.

Προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό:

Ahmet Çoker, Professor of Surgery, School of Medicine, Ege University, Izmir. Chairperson of E-AHPBA Audit Committee

Mr. Moorthy Krishna, Senior Consultant Hammersmith Upper GI Surgery Department, Imperial College London

Η συνάντηση απευθύνεται σε Γενικούς Χειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ακτινοθεραπευτές, Ογκολόγους, Γενικούς Γιατρούς, Διαιτολόγους, Νοσηλευτές, φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διατροφολογίας.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ με εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/5C6kJSGmZE82Wnpb7

Το πρόγραμμα της συνάντησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες και θα βρείτε στη σελίδα:

https://www.alphamarketing.gr/ekdiloseis/mellontikes-ekdiloseis/epistimoniki-synantisi-karkinos-stomachou-alitheies-mythoi/