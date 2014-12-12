Αυτό το κομμάτι της ασφάλτου είναι μια διάβαση πεζών στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι απο τα σχολεία. Ο δρόμος έχει το χάλι του και κρύβει παγίδες. Το κατάλαβε με τον χειρότερο τρόπο ένας πατέρας που περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο σπρώχνοντας το παιδικό καροτσάκι μέσα στο οποίο βρίσκονταν δεμένο το μωρό της οικογένειας. Ξαφνικά όμως η μία ρόδα σφήνωσε στη λακούβα και το καρότσι ξέφυγε από τα χέρια του και αναποδογύρυσε στην άσφαλτο με το παιδί από κάτω. Περαστικοί έσπευσαν να συνδράμουν. Ευτυχώς δεν συνέβησαν τα χειρότερα, το μωρό δεν χτύπησε Η καταγγελία είναι επώνυμη και τα στοιχεία του παθόντος στη διάθεση της εφημερίδας "Κόσμος".

Ε.Π. kosmoslarissa.gr