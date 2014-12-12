Ο Σούντγκρεν αποκάλυψε πως επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε καιρό να ξεπεράσει όσα βίωσε στην Ελλάδα.

Σοκαριστική καταγγελία έκανε σε podcast στην Σουηδία ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ, που έχει αγωνιστεί στον Άρη και πέρσι έπαιζε στον Βόλο, αναφέρει πως το παιχνίδι Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out της περασμένης περιόδου ήταν στημένο! Μάλιστα, από αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ριγμένη η Athens Kallithea FC, καθώς Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και έπεσε η αθηναϊκή ομάδα.

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν ‘σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα’ και ‘σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι’», ανέφερε ο 34χρονος άσος που πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του.

Ο ίδιος διατείνεται πως δεν είχε εμπλοκή στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αλλά είχε μιλήσει με άλλους παίκτες της ομάδας γι’ αυτά. «Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό», τόνισε.

Μάλιστα, ο Σούντγκρεν αποκάλυψε πως επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε καιρό να ξεπεράσει όσα βίωσε στην Ελλάδα. «Όταν γύρισα στη Σουηδία και την Ντέγκεφορς, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα κρίση πανικού», ανέφερε.

Ο διάλογος στο podcast για τις «εντολές» για το στήσιμο αγώνων:

- Ποιος το είπε αυτό; Ήταν κάποιος άλλος παίκτης;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

-Υπήρξαν στημένοι αγώνες;

«Ναι, και ένιωσες ντροπή. Άλλωστε, έπαιξα με τέσσερις Σκανδιναβούς και αυτό δεν συμβαίνει στη Σκανδιναβία».

-Αν και τώρα υπάρχουν παραδείγματα. Το προσπάθησαν στην AIK όταν ήσουν εκεί. Δεν μπορείς πάντα να λες ότι δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι και μπορεί να είναι πιο συνηθισμένο σε άλλες χώρες.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως».

-Είπες κάτι γι' αυτό;

«Στους παίκτες, είπα. Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, αυτοί είναι που σου πληρώνουν μισθό, άλλωστε. Αλλά είναι σαφές ότι ήταν κάτι πολύ ντροπιαστικό».

-Χάσατε αυτά τα παιχνίδια;

«Το θέμα είναι ότι υπήρχαν play out».

-Μια σειρά για αποφυγή υποβιβασμού;

«Ναι, ακριβώς. Στη συνέχεια, η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ήταν 3-0 υπέρ αυτών και 3-0 υπέρ μας. Όσοι ήταν κάτω από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι».

«Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι θα μπορούσε να είναι έτσι σε ένα πρωτάθλημα που κατατάσσεται πολύ ψηλά. Τότε ντρεπόσουν. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

-Τι είπαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

-Φοβήθηκες όταν ήσασταν μέρος αυτού ότι ίσως δεν θα βγείτε έξω και θα το πείτε στα ελληνικά ΜΜΕ;

«Είμαστε ξένοι. Δεν ξέρουμε τι γράφεται στα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουμε την ίδια γνώση. Έπειτα, η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς ξένους παίκτες που μόνο δύο ή τρεις Έλληνες το γνωρίζουν. Αλλά επειδή είχαμε όλες τις ενημερώσεις στα αγγλικά, το μάθαμε».

-Άρα ήξερες ότι «θα πέσει κάποιος κάτω και θα πάρει πέναλτι» και μετά το είδες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να πάθω κρίσεις πανικού. Όταν επέστρεψα στο Ντέγκεφορς και προσγειώθηκα στη Σουηδία, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν τέτοιο κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα μια πραγματική κρίση πανικού.

-Αν αυτό βγει τώρα στο φως και η ελληνική λίγκα και τα αρμόδια όργανα σε πλησιάσουν, τι θα τους έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει».

-Γιατί αυτό καταστρέφει το ποδόσφαιρο.

«Ναι, είναι απαίσιο. Το ποδόσφαιρο που παίζεις από τότε που ήσουν παιδί. Όπως είπα, δεν πρόσεξα τίποτα τέτοιο όσο ήμουν στον Άρη. Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν του στυλ: ‘Γιατί έβγαλε την μπάλα ξανά για κόρνερ; Μπορείς να διώξεις σε πλάγιο άουτ. Στην προπόνηση διώχνεις για πλάγιο άουτ κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνεις στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά;’ Ήταν λίγο ύποπτο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί».

«Στον Βόλο, όλα ήταν ανοιχτά. Δεν μας είπαν ότι ‘σήμερα θα χάσετε με 3-0’. Αλλά ακούσαμε ακόμη και από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν καθόμασταν και πίναμε καφέ, να λένε ‘είναι 3-0 σήμερα ή όχι;’. Μετά κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και… ναι ήταν 3-0».

-Ισχύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πρόεδρος έμπαινε και έλεγε «σήμερα αυτό είναι που μετράει»;

«Ξέρουμε ότι είναι απόφαση του προέδρου, αλλά προήλθε από κάποιους που ήταν υπό την ηγεσία του. Δεν ήξερες πραγματικά ποιοι ήταν. Δεν είχαν ρόλο στον σύλλογο, αλλά ήταν περισσότερο σαν φίλοι του».

sport-fm.gr