Ξαναζωντάνεψε σήμερα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου το φοβερό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον κόμβο του Αερινού τον Ιανουάριο του 2023 με θύμα 53χρονο οδηγό νταλίκας από τη Λάρισα, που παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό ενώ ήταν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και εκτελούσε εργασίες επισκευής στο όχημά του, επίσης φορτηγό, το οποίο είχε παρουσιάσει βλάβη.

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε διάφορα σημεία του σώματός του και κατά τη διακομιδή του στο Αχιλλοπούλειο εξέπνευσε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι διασώστες τον είχαν παραλάβει κάτω από τις ρόδες του φορτηγού του όπου κατέληξε θανάσιμα τραυματισμένος μετά την παράρυρση.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο οδηγός του νταλίκας που σκόρπισε θάνατο, ένας 48χρονος από τη Χαλκίδα.

Ο γιος του εκλιπόντα ήταν συντετριμμένος στη δίκη. Τόνισε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας του ήταν έμπειρος οδηγός και είχε κάνει ό, τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος μετά τη βλάβη στο όχημά του αλλά βρήκε τραγικό θάνατο. Δήλωσε με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, ο οποίος, όπως είπε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός.

Στην ίδια κατεύθυνση ο θείος του – αδελφός του εκλιπόντα, επισήμανε ότι ο άτυχος 53χρονος είχε τοποθετήσει κανονικά προειδοποιητική πινακίδα μετά τη στάθμευση του οχήματός του που έγινε αιφνίδια και είχε ειδοποιήσει την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων ακολουθώντας τις οδηγίες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εντούτοις, ο 48χρονος αρνήθηκε ότι φέρει την ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα. Απολογούμενος στο δικαστήριο είπε ότι είδε το φορτηγό του άτυχου άνδρα το οποίο όμως ήταν ακόμη μακριά μπροστά του και θεώρησε ότι ήταν εν κινήσει. Αντιλήφθηκε ότι ήταν σταθμευμένο όταν είδε την προειδοποιητική πινακίδα, η οποία, όμως, όπως υποστήριξε, ήταν τοποθετημένη σε μικρή απόσταση από το όχημα, στα 30 μέτρα αντί των 100 που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να ακινητοποιήσει έγκαιρα το όχημά του.

Για τα κρίσιμα λεπτά είπε ότι κινήθηκε δεξιά στον δρόμο προκειμένου να αποφύγει τα αυτοκίνητα που ήταν στα αριστερά του και στη συνέχεια μείωσε ταχύτητα, αλλά το όχημα δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί και ενώ είχε πλέον μικρή ταχύτητα παρέσυρε τον οδηγό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο 53χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα λόγω του όγκου του οχήματός του και όχι της ταχύτητάς του.

Από την πλευρά της υπεράσπισης εξετάστηκε ένας φίλος του κατηγορουμένου, ο οποίος τόνισε ότι ο κατηγορούμενος έχει πολλά χρόνια στο τιμόνι, είναι επαγγελματίας οδηγός και έχει εμπειρία στην κίνησή του στους αυτοκινητοδρόμους.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε να αναγνωριστεί συνυπευθυνότητα στον άτυχο 53χρονο, όμως τελικά το δικαστήριο μετά την προβολή βίντεο που καταγράφει το δυστύχημα, κατέληξε ότι ο κατηγορούμενος φέρει αποκλειστική ευθύνη.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή 3ετίας. Μετά τη δίκη ο καταδικαστείς άσκησε έφεση.

Kατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)