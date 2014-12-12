Παρέλαση Τρικαλινών – αιρετών και μη -, γίνεται το τελευταίο διάστημα στα γραφεία της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, στη Λάρισα, η οποία ερευνά την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σακίδιο του δημάρχου Καλαμπάκας Λευτέρη Αβραμόπουλου.

Ο δήμαρχος είχε ξεχάσει το επίμαχο σακίδιο στις καρέκλες της αίθουσας όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία γενική συνέλευση των θεσσαλών δημάρχων η οποία εξέλεξε την νέα διοίκηση του φορέα απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ). Το σακίδιο εντόπισαν οι υπάλληλοι της (δημοτικής) αίθουσας, ενώ η Αρχή επενέβη αυτεπάγγελτα ύστερα από δημοσίευμα του trikalaenimerosi.gr.

Ο δήμαρχος πάντως ξεκαθαρίζει ότι κουβαλούσε μόνο 1.500 ευρώ, που ήταν ο μισθός του …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)