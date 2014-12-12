Κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας η 11η τακτική επιχορήγηση, ύψους 156 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού.

Το αποδοτέο ποσό μετά τις παρακρατήσεις που γίνονται μεταξύ αυτών και του ποσού του τέλους ταφής από τους υπόχρεους δήμους, είναι 153.154.758,36 ευρώ.

Στους επτά δήμους του νομού Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 4.187.499,22 ευρώ.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά δήμο:

Αγιάς 270.979,04

Ελασσόνας 609.621,99

Κιλελέρ 497.304,03

Λαρισαίων 1.774.494,65

Τεμπών 277.289,16

Τυρνάβου 354.154,26

Φαρσάλων 403.657,09

